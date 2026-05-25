Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ήταν μυθική η παρουσία του Τραϊανού Δέλλα στο πλευρό της Γωγώς Μαστροκώστα

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε γνωρίσει τη Γωγώ Μαστροκώστα πριν από δεκαετίες, όταν οι δυο τους ξεκινούσαν με όνειρα και φιλοδοξίες για καριέρα στην τηλεόραση και είχε σχηματίσει εικόνα για την πρώην γυμνάστρια, πολύ πριν γίνει ευρύτερα γνωστή. Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, μετά τον θάνατο της 56χρονης, επρόκειτο για μια γυναίκα – σπαθί, που έλεγε αυτό που αισθανόταν χωρίς «φιλτράρει» τις απόψεις της.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για τη Γωγώ Μαστροκώστα μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή και ένα απόσπασμα μετέδωσε το «Super Katerina» του Alpha: «Αυτό το πλάσμα ήταν ένα πλάσμα γεμάτο φως. Μια πολύ ωραία τύπισσα. Δεν ήμασταν κολλητοί, αλλά ήμασταν φίλοι γιατί έχουμε περάσει πολύ ωραία χρόνια. Ήταν έξω καρδιά, σπαθί, γυναίκα που ό,τι ένιωθε το έλεγε. Έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα. Είχε καρκίνο στο στήθος και έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα και είχε βοηθήσει και πάρα πολλά κορίτσια και γυναίκες από τότε.

Οι πληροφορίες που έπαιρνα όλο αυτό το διάστημα είναι ότι δεν πήγαινε καλά και ότι χειροτέρευε. Πολλοί μου έλεγαν και για την παρουσία του Τραϊανού Δέλλα στο πλευρό της, ήταν μυθική. Εννοείται ότι όταν είναι ο άνθρωπός σου είσαι πάντα δίπλα του, αλλά καμιά φορά δεν εννοείται. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί με ψυχή και σώμα.

Μου λέγανε όλοι πόσο πολύ αγωνίζεται για να γίνει καλά. Επειδή πραγματικά την έχω γνωρίσει προσωπικά, το λιγότερο που μπορώ να πω είναι, “Γωγώ μου, καλό ταξίδι”. Θυμάμαι αυτό το χαμόγελό σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου, την ομορφιά σου. Πραγματικά δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ εμείς οι παλιότεροι που ξέραμε πολλά πράγματα μέσα από την καρδιά σου. Καλό ταξίδι και συλλυπητήρια στην οικογένεια και σε όλους τους φίλους. Ήταν ένα πολύ στενάχωρο νέο για ξεκίνημα εβδομάδας» είπε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Η καριέρα της Γωγώς Μαστροκώστα στην τηλεόραση ξεκίνησε το 1995 από την εκπομπή «Μεταξύ μας» στο Mega και ανέλαβε την στήλη της γυμναστικής, η οποία τότε είχε σταθερή παρουσία στις πρωινές εκπομπές και με πολύ υψηλή τηλεθέαση.