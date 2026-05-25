Lifestyle

Βάνα Μπάρμπα για Γωγώ Μαστροκώστα: Την είχαν φθονήσει αρκετοί γιατί είχε τον ερωτισμό της ομορφιάς της, που πραγματικά ενοχλούσε

«Ήταν ένα πολύ λαμπερό πλάσμα, ήταν ένα πλάσμα που ονειρεύτηκαν πάρα πολλά αρσενικά για τον ερωτισμό που είχε» είπε η Βάνα Μπάρμπα για τη Γωγώ Μαστροκώστα
Βάνα Μπάρμπα και Γωγώ Μαστροκώστα
Βάνα Μπάρμπα και Γωγώ Μαστροκώστα / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Βάνα Μπάρμπα αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα με θλίψη. Η ηθοποιός και η πρώην γυμνάστρια γνωρίζονταν, είχαν κάνει παρέα και είχαν συζητήσει σε κοινές δημόσιες εξόδους τους. Η είδηση του θανάτου της 56χρονης, προκάλεσε ένα κύμα συγκίνησης. Άνθρωποι που την γνώριζαν μιλούν για τον ακέραιο χαρακτήρα και της μάχες που έδωσε με ανεξάντλητα ψυχικά αποθέματα.

Η Βάνα Μπάρμπα ανέφερε πως η Γωγώ Μαστροκώστα θα της λείψει. Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, σε δηλώσεις της που μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου, η 56χρονη υπήρξε μια αξιοσέβαστη σύζυγος και αξιοσέβαστη μητέρα που αφοσιώθηκε πλήρως στην οικογένειά της.

«Ήταν ένα πολύ λαμπερό πλάσμα, ήταν ένα πλάσμα που ονειρεύτηκαν πάρα πολλά αρσενικά για τον ερωτισμό που είχε. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, ποτέ δεν θα έλεγε κακή κουβέντα για κανέναν. Την είχαν φθονήσει αρκετοί, γιατί είχε αυτό τον ερωτισμό της ομορφιάς της, που πραγματικά ενοχλούσε. Απέδειξε όμως με το πέρασμα του χρόνου ότι είναι μια αξιοσέβαστη σύζυγος, μια αξιοσέβαστη μητέρα, και αφιερώθηκε στην οικογένειά της», είπε αρχικά η Βάνα Μπάραμπα.

«Ήταν απ’ τα λίγα, έτσι, φωτεινά πλάσματα της δεκαετίας του ’90. Θα λείψει σε όλους. Ήταν άξια μαχήτρια του αγώνα της με τον καρκίνο. Και έπεφτε σε κώμα, έπεφτε σε κώμα ξανά πάλι, και τα τελευταία χρόνια ήτανε τα πράγματα πολύ άσχημα. Να αναπαυτεί η ψυχούλα της. Τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, και ειδικά στο παιδί της και στον σύζυγό της», τόνισε η Βάνα Μπάρμπα.

Το τελευταίο διάστημα η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, με την οικογένειά της στο πλευρό της, καθώς έδινε την ύστατη μάχη για τη ζωή, την οποία δυστυχώς δεν έμελλε να κερδίσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
104
84
66
45
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα με το «αντίο» στην Γωγώ Μαστροκώστα - «Όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φτάνει»
«Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο», έγραψε ο σύζυγός της
Τραϊανός Δέλλας-Γωγώ Μαστροκώστα
Newsit logo
Newsit logo