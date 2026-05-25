Βάνα Μπάρμπα για Γωγώ Μαστροκώστα: Την είχαν φθονήσει αρκετοί γιατί είχε τον ερωτισμό της ομορφιάς της, που πραγματικά ενοχλούσε

Η Βάνα Μπάρμπα αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα με θλίψη. Η ηθοποιός και η πρώην γυμνάστρια γνωρίζονταν, είχαν κάνει παρέα και είχαν συζητήσει σε κοινές δημόσιες εξόδους τους. Η είδηση του θανάτου της 56χρονης, προκάλεσε ένα κύμα συγκίνησης. Άνθρωποι που την γνώριζαν μιλούν για τον ακέραιο χαρακτήρα και της μάχες που έδωσε με ανεξάντλητα ψυχικά αποθέματα.

Η Βάνα Μπάρμπα ανέφερε πως η Γωγώ Μαστροκώστα θα της λείψει. Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, σε δηλώσεις της που μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου, η 56χρονη υπήρξε μια αξιοσέβαστη σύζυγος και αξιοσέβαστη μητέρα που αφοσιώθηκε πλήρως στην οικογένειά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν ένα πολύ λαμπερό πλάσμα, ήταν ένα πλάσμα που ονειρεύτηκαν πάρα πολλά αρσενικά για τον ερωτισμό που είχε. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, ποτέ δεν θα έλεγε κακή κουβέντα για κανέναν. Την είχαν φθονήσει αρκετοί, γιατί είχε αυτό τον ερωτισμό της ομορφιάς της, που πραγματικά ενοχλούσε. Απέδειξε όμως με το πέρασμα του χρόνου ότι είναι μια αξιοσέβαστη σύζυγος, μια αξιοσέβαστη μητέρα, και αφιερώθηκε στην οικογένειά της», είπε αρχικά η Βάνα Μπάραμπα.

«Ήταν απ’ τα λίγα, έτσι, φωτεινά πλάσματα της δεκαετίας του ’90. Θα λείψει σε όλους. Ήταν άξια μαχήτρια του αγώνα της με τον καρκίνο. Και έπεφτε σε κώμα, έπεφτε σε κώμα ξανά πάλι, και τα τελευταία χρόνια ήτανε τα πράγματα πολύ άσχημα. Να αναπαυτεί η ψυχούλα της. Τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, και ειδικά στο παιδί της και στον σύζυγό της», τόνισε η Βάνα Μπάρμπα.

Το τελευταίο διάστημα η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, με την οικογένειά της στο πλευρό της, καθώς έδινε την ύστατη μάχη για τη ζωή, την οποία δυστυχώς δεν έμελλε να κερδίσει.