H Τζένιφερ Λόπεζ με ένα καυτό βίντεο καλεί τον κόσμο στις συναυλίες της στο Λας Βέγκας

Η Τζένιφερ Λόπεζ με την ανάρτησή της ξεσήκωσε τους θαυμαστές της
Τζένιφερ Λόπεζ
Η Τζένιφερ Λόπςζ / Ricardo Rubio / Europa Press 07/13/2025 (Europa Press via AP)

Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι σέξι και το ξέρει. Με ένα καυτό βίντεο που δείχνει τις χορευτικές τις ικανότητες με τον πιο αισθησιακό τρόπο, ξεσηκώνει τον κόσμο για να έρθει στις συναυλίες της στο Λας Βέγκας.

Η 56χρονη Τζένιφερ Λόπεζ ανέβασε ένα βίντεο στο instagram και έκανε τους ακολούθους της να παραληρήσουν με την εμφάνισή της από το World Pride στην Ουάσινγκτον το περασμένο καλοκαίρι, καλώντας τους στο Λας Βέγκας στις εμφανίσεις της.

Οι θαυμαστές της την απόλαυσαν να χορεύει στη σκηνή με ένα ιδιαίτερο σουτιέν ενώ από κάτω φορούσε ένα στρινγκ στις αποχρώσεις του σουτιέν και ένα καλσόν ψιλό δίχτυ στο χρώμα του δέρματος, από το σχεδιαστικό δίδυμο The Blonds με έδρα τη Νέα Υόρκη

«Θα σας δω ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΑ για το The JLo Show στο Λας Βέγκας! Ποιο τραγούδι θέλετε να ΠΑΙΞΩ;» έγραφε η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο που ανάρτησε η Τζένιφερ Λόπεζ.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)

 

Όπως είναι φυσικό μία «καταιγίδα» σχολίων γράφτηκε κάτω από την ανάρτηση ενώ τα likes πήραν φωτιά μέσα σε λίγες ώρες με τους φαν της JLo να γράφουν όλα τα τραγούδια που ελπίζουν να ακούσουν στο Λας Βέγκας ενώ δεν έλειψαν και χιλιάδες emoji με φλόγες και καρδιές.

