H Χριστίνα Σάλτη επαναπατρίστηκε – Είχε εγκλωβιστεί στην Αυστραλία, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Μία περιπέτεια βίωσε η Χριστίνα Σάλτη εξαιτίας του πολέμου που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή. Η τραγουδίστρια βρισκόταν στην Αυστραλία για διακοπές και δεν μπορούσε να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα.

Όπως αποκάλυψε η Χριστίνα Σάλτη μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram αναγκάστηκε να παραμείνει στην Αυστραλία 20 μέρες, καθώς ήταν προγραμματισμένο να γυρίσει μέσω της Ντόχας, αλλά η πτήση της ακυρώθηκε, λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Εν τέλει, η γνωστή καλλιτέχνιδα κατάφερε να επιστρέψει στην Ελλάδα μέσω Σιγκαπούρης.

«Επαναπατρισμός», έγραψε μεταξύ άλλων η Χριστίνα Σάλτη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Καλημέρα σε όλους, εύχομαι να είστε πολύ πολύ καλά. Και πώς να μην είστε άλλωστε με αυτόν τον τέλειο ήλιο που έχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα; Εγώ με μαλλί κομμωτηρίου, κρέμες, ρουζ, μάσκαρα, γκλοσάκι και σας κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω πως επιτέλους γύρισα στο σπίτι μου, για να απολαύσω το freddo espresso μου όπως τον προτιμώ. Η μεγαλύτερη χαρά της ζωής είναι να ξυπνάς υγιής και να πίνεις τον καφέ σου έτσι όπως τον έχει συνηθίσεις και τον θέλεις.

Όπως κάποιοι γνωρίζετε, ήμουν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας για διακοπές, ήταν πάρα πολύ ωραίο και όμορφο, πήγα και στην παραλία, κάηκα κιόλας. Η φιλοξενία ήταν εξαιρετική. Ήταν να κάτσω 12 μέρες και τελικά έκατσα 20 μέρες γιατί είχα πτήση επιστροφής από το Σίδνεϊ για την Ντόχα και από εκεί πτήση για την Αθήνα. Ο εναέριος χώρος της Ντόχα έκλεισε, όπως και το αεροδρόμιο και έτσι η πτήση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Έτσι εγώ δεν γνώριζα πότε θα γυρίσω. Ευτυχώς, ήμουν με πάρα πολύ καλή παρέα, το εκτίμησα πάρα πολύ αυτό.

Στην Αυστραλία όλα ήταν πάρα πολύ όμορφα και ειρηνικά, επομένως δεν είχα κάποια ανησυχία. Απλά είναι ωραίο να γνωρίζεις πότε θα γυρίσεις, να κάνεις το πρόγραμμά σου, να ξέρουν και οι δικοί σου πότε θα σε ξαναδούν. Βρήκα τελικά εισιτήριο μέσω Σιγκαπούρης. Από εκεί ταξίδεψα για την Κωνσταντινούπολη και μετά για την Αθήνα, ήταν πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι.

Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να γυρίσω στην Αυστραλία και να κάνω και κάποια live εκεί, να τα προγραμματίσω, γιατί τώρα πήγα μόνο για διακοπές», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η Χριστίνα Σάλτη.