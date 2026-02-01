Η Αγγελική Νικολούλη 3 μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της: Το σπίτι άδειο, η σιωπή ασήκωτη

Η Αγγελική Νικολούλη αισθάνθηκε την ανάγκη να μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματα, τρεις μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της, που την συνέτριψε. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια συνεχίζει να ζει μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής της, όπως φαίνεται από το περιεχόμενο της ανάρτησής της.

Ήταν αρχές Νοεμβρίου του 2025, όταν η Αγγελική Νικολούλη θρηνούσε για τη γυναίκα που την έφερε στον κόσμο και ήταν διαχρονικά το μεγαλύτερο στήριγμά της. Η ηλικιωμένη μητέρα της, πέθανε έπειτα από μακρά νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Τρεις μήνες μετά, η πληγή της απώλειας παραμένει ανοιχτή. Στην ανάρτησή της, η Αγγελική Νικολούλη έγραψε χαρακτηριστικά: «Πέρασαν τρεις μήνες… Το σπίτι άδειο. Κάθομαι στη θέση σου, εδώ στον καναπέ με το βλέμμα καρφωμένο στην πόρτα… Περιμένω να ανοίξει, να φανείς με την αγκαλιά ορθάνοιχτη. Να σου δώσω αγάπη. Να φορτωθώ εγώ, αυτά που σε βαραίνουν…

Αυτό μου έλεγες όταν αργούσα να σε δω. Και τώρα σιωπή… Ασήκωτη. Στείλε ένα σημάδι από εκεί πάνω… Αντάμωσες με τα παιδιά μας; Τα λέτε με τους θείους; Η γιαγιά, ο παππούς; Στήστε ένα γλέντι και πες εκείνα τα τραγούδια με την μελωδική σου φωνή, που και νεκρούς ανασταίνουν».

«Φίλοι μου, Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς, που σταθήκατε διακριτικά δίπλα μου αυτές τις δύσκολες ημέρες. Η απώλεια της μητέρας μου άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως η αγάπη και η στήριξη που δέχτηκα από τόσους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους, έγιναν ένα απαλό φως μες στο σκοτάδι του πόνου» είχε πει η Αγγελική Νικολούλη, για τα μηνύματα στήριξης που έλαβε εκείνες τις ημέρες.