Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στη Μύκονο: Τα δώρα σε γιορτές είναι πολύ κλισέ»

Στην κοσμοπολίτικη Μύκονο βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας με φόντο το καταγάλανο χρώμα του Αιγαίου.

Στο νησί των «ανέμων» για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι, όπως σας έχουμε αποκαλύψει, και η Ιωάννα Τούνη με τον γιο της και τους φίλους της. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε βόλτα στη Χώρα της Μυκόνου και βρέθηκε στα εγκαίνια μαγαζιού με εσώρουχα, όπου διάλεξε αυτά που της άρεσαν.

Τη στιγμή αυτή κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV και η influencer έκανε δηλώσεις στον ρεπόρτερ Νίκο Κουρούμαλο. Παράλληλα, στην είσοδο την υποδέχτηκε ο Χάρης Σιανίδης που ανέλαβε την διοργάνωση του event, ενώ εκεί συνάντησε και τον καλό της φίλο Νίκο Γεωργιάδη.

«Δεν ξέρω αν είμαι sex symbol», δήλωσε στην κάμερα η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

«Μου κάνουν δώρο εσώρουχα, αλλά επειδή είναι πολύ προσωπικό δώρο, μου το κάνουν μόνο οι σύντροφοί μου. Τα δώρα μου τα κάνουν τη στιγμή που το αισθάνονται, σε συγκεκριμένες γιορτές είναι πολύ κλισέ», είπε ακόμα η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

«Έχω κάνει κι εγώ δώρο εσώρουχα σε άντρα», παραδέχτηκε στη συνέχεια.