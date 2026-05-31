Ο Σάκης Ρουβάς γυμνάζεται ακούγοντας «Θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά»

Ο Σάκης Ρουβάς είναι ένας άνθρωπος που λατρεύει τη γυμναστική και ξέρει πώς να διατηρεί το σώμα του σε άψογη κατάσταση, ως πρώην αθλητής στο άλμα επί κοντώ.

Ταυτόχρονα, λατρεύει να μοιράστηκε στιγμές από τη ζωή του με τους θαυμαστές του στα social media. Το Σάββατο (30.05.2026) ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok που έγινε viral. Ο Σάκης Ρουβάς αποκάλυψε ποιες ασκήσεις γυμναστικής προτιμά για να κρατιέται fit αλλά και με ποιο τραγούδι του τού αρέσει να γυμνάζεται.

Έτσι στο βίντεο φαίνεται ο διάσημος pop star να κάνει βάρη, ασκήσεις κοιλιακών αλλά και όργανα, ακούγοντας «Θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά για να φας», που είναι ένα από τα πρώτα του τραγούδια το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και είχε τίτλο «Έλα μου».

Κάτω από την ανάρτησή του οι «Ρουβίτσες» έκαναν αμέτρητα σχόλια θαυμασμού προς το πρόσωπό του.

Πριν από μερικές μέρες, ο γνωστός καλλιτέχνης που έχει δημιουργήσει μια ευτυχισμένη οικογένεια με την Κάτια Ζυγούλη και είναι πατέρας 4 παιδιών, πήγε οικογενειακώς στον κινηματογράφο. Μάλιστα, ο Σάκης Ρουβάς είχε δημοσιεύσει και ένα βίντεο με τον γιο του να χορεύει ντυμένος Stormtrooper από το «Star Wars».