Η Δώρα Παντέλη για τον γάμο της: «Έχω αναλάβει εξολοκλήρου το σχεδιασμό, είναι όλα έτοιμα»

Η Δώρα Παντέλη έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στο «Final Four» που παρουσίασε όσο και για την υπέροχη οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον αγαπημένο της, Τζον Μεραμβελιωτάκη, με τον οποίο ετοιμάζονται να παντρευτούν.

Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε στο tlife.gr και στον Χρήστο Κούτρα για όλα. Μάλιστα, η Δώρα Παντέλη που παντρεύεται στις 25 Ιουλίου αναφέρθηκε στον άντρα της ζωής της, τονίζοντας ότι αν δε τον είχε στο πλάι της δεν θα είχε καταφέρει να επιστρέψει τόσο γρήγορα στη δουλειά της, μετά τη γέννηση του γιου τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν δεν είχα τον σύζυγό μου, γενικά, σε όλο αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω αν θα είχα καταφέρει και να γυρίσω τόσο γρήγορα στη δουλειά μετά την εγκυμοσύνη, αλλά και να συνεχίσω όλα αυτά που κάνω και να κάνω κι ακόμα περισσότερα. Νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να είναι υποστηρικτικός ο σύντροφός σου, ειδικά όταν κάνεις μια τέτοια δουλειά που έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, πάρα πολύ άγχος, γιατί εγώ δεν είμαι και άνθρωπος που κλείνει την πόρτα του σπιτιού και αφήνω το άγχος μου απ’ έξω… Πάντα ο Τζον είναι αυτός που θα μου πει, θέλω να κάνεις κι αυτό, και είσαι πολύ καλή σε αυτό… είναι αυτός που θα με φρενάρει, είναι αυτός που θα μου πει… κάνει περισσότερα, μην αδικείς τον εαυτό σου, ζήτα περισσότερα. Είναι αυτός που είναι σαν manager μου… αλλά δεν είναι ο manager μου», είπε η Δώρα Παντέλη.

«Με αγχώνει ο γάμος… Γιατί έχω αναλάβει εξολοκλήρου το σχεδιασμό και είμαι τελειομανής! Είναι όλα έτοιμα! Όμως. Θέλω ο κόσμος να περάσει καλά, θέλω να γίνει ένα ωραίο γλέντι, να φάμε ωραία και να θυμόμαστε αυτές τις στιγμές, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο», εξομολογήθηκε για τον γάμο της που θα γίνει στις 25 Ιουλίου.

Μιλώντας για το «Final Four», υπογράμμισε: «Ήταν μια τεράστια ευθύνη. Αλλά ήτανε και κάτι που το περίμενα πολλά χρόνια. Ήταν το ένατο Final Four μου. Και έλεγα κάποια στιγμή, περιμένω πότε θα μου πούνε να είμαι η οικοδέσποινα σε ένα Final Four. Ήρθε η πρόταση, με μεγάλη μου χαρά την αποδέχτηκα. Ήτανε κάτι πολύ κουραστικό, πολύ αγχωτικό. Αλλά νομίζω ότι το έφερα εις πέρας, με αξιοπρέπεια, με χαμόγελο και ήταν κάτι που θα κοιτάζω πίσω, νομίζω, σε όλα αυτά που έχω κάνει σε λίγα χρόνια, και θα λέω “ήταν κάτι το οποίο ανέβασε λίγο το επίπεδο παραπάνω σε αυτό που κάνω”».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, η Δώρα Παντέλη αναφέρθηκε και στη δυσκολία, την τοξικότητα που υπάρχει προς τις γυναίκες στα γήπεδα.

«Έχει μία ιδιαιτερότητα το δικό μας επάγγελμα. Δηλαδή μπορεί τη μία μέρα να σε αποθεώσουν και να βγάζουν όλοι φωτογραφία μαζί σου και την άλλη μέρα να σε βρίζουν και να σου στέλνουν μηνύματα ανάλογα με το τι συμβαίνει με τ’ αποτελέσματα των ομάδων, με τη διάθεση των οπαδών… Υπάρχει μία πάρα πολύ μεγάλη τοξικότητα, που στην αρχή δεν μπορούσα να τη διαχειριστώ. Και θα σου είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Γιατί είμαι κι ένας άνθρωπος που… ενώ δουλεύω μπροστά σε μια κάμερα, δεν είμαι ακόμα 100% άνετη μπροστά σε αυτή. Και όταν συμβαίνουν τέτοιου είδους περιστατικά σε κοινή θέα, αυτό με προβληματίζει, με κάνει να αισθάνομαι άσχημα, ξέρεις, μαζεύομαι… Έχω μάθει να το διαχειρίζομαι πλέον, γιατί στην αρχή δεν ήταν διαχειρίσιμο. Δηλαδή πολλές φορές, θυμάμαι, σε γήπεδο να έχει γίνει τέτοιου είδους επίθεση υβριστική, την ώρα που έκανα εκπομπή και να βγάζω τα ακουστικά μου και να φεύγω με κλάματα. Και να μου εξηγούν οι συνάδελφοί μου, που είναι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το επάγγελμα κι έχουν τρομερή εμπειρία, ότι σε αυτή τη δουλειά πρέπει να έχεις γερό στομάχι, και πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία… Η νοοτροπία των αντρών μέσα στα γήπεδα, το πώς συμπεριφέρονται σε μια γυναίκα, ακόμα και στους συναδέλφους μου τους άντρες, γιατί αυτές οι συμπεριφορές γίνονται σε κοινή θέα, γίνονται πολλές φορές μπροστά στα παιδιά τους, δεν είναι ένα πολύ άσχημο παράδειγμα; Θα σου πω όμως, είμαι 11 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, έχει αλλάξει, δεν είναι το ίδιο με πριν 10 χρόνια! Αλλά έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας, για να γίνουν τα πράγματα… να μπορούμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας με αξιοπρέπεια», τόνισε η Δώρα Παντέλη.

Επίσης μίλησε και για το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Harvard που παρακολούθησε, επισημαίνοντας: «Έφτιαχνα το βιογραφικό μου για την αίτηση για το Harvard… και μετά από δυο εβδομάδες ήρθε το letter of acceptance. Και εκεί, πραγματικά συγκινήθηκα! Σκεφτόμουν ότι το κοριτσάκι που ξεκίνησε το 1998 να παίζει μπάσκετ σε ανοιχτά γήπεδα στο Περιστέρι, σε τσιμέντα και είχε ένα ζευγάρι παπούτσια όλο το χρόνο, τώρα είναι στο Harvard και δουλεύει με το NBA, με την Ευρωλίγκα, με τη FIBA και έχει μια ζωή η οποία είναι καλή».

Τέλος για τα επόμενα σχέδιά της αποκάλυψε: «Όπως ξεκίνησα μια διαφημιστική εταιρεία, εδώ κι ένα χρόνο έχω μια εταιρεία παραγωγής. Οπότε θα μπω και στο κομμάτι αυτό και κοιτάζω πώς θα μπορέσω να εξελίξω ακόμα περισσότερο αυτό που κάνω… Πίσω από τις κάμερες. Από το να κάνω αρχισυνταξία στις εκπομπές, μετά προτείνοντας διάφορα projects και για μένα αλλά και για άλλους ανθρώπους… Τώρα έχω την επιμέλεια αρκετών πραγμάτων… Και σιγά σιγά, θέλω να το χτίσω, να δω, μήπως μπορώ να κάνω και κάτι διαφορετικό… Στο κομμάτι είτε έχει να κάνει με ταινίες, είτε έχει να κάνει με καλλιτέχνες, διάφορα πράγματα. Το σκέφτομαι γενικά 360 το κομμάτι αυτό που κάνω. Ξεκινάω την παραγωγή στην πρώτη δική μου εκπομπή για αυτοκίνητα. Έχω ένα πάθος με τα γρήγορα αυτοκίνητα».