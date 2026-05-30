«Η δική της αλήθεια»: Η βιογραφική ταινία που ξεκλειδώνει τα μυστικά της αινιγματικής Κέιτ Μος

Η ταινία εστιάζει στους εννέα μήνες κατά τους οποίους η Μος πόζαρε γυμνή για τον Φρόιντ, από τις 7 το απόγευμα έως τις 2 τα ξημερώματα σχεδόν κάθε βράδυ.

Παράλληλα, παρουσιάζει τη ζωή της να αλλάζει ριζικά: τότε ήταν που έμαθε πως είναι έγκυος, ενώ ξεκινούσε και η σχέση της με τον Τζέφερσον Χακ, ιδρυτή του περιοδικού Dazed & Confused και πατέρα της κόρης της, Λίλα Μος.

Η ταινία δείχνει τον Χακ να ξεφεύγει από το πρωτόκολλο κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, κάνοντάς της πολύ προσωπικές ερωτήσεις. «Έχουν ακουστεί πολλοί άνδρες για τη ζωή σου τελευταία, αλλά καμία μόνιμη σχέση. Δεν υπάρχει κανένας αρκετά καλός για σένα εκεί έξω;» την ρωτούσε.



Το φιλμ δεν επιχειρεί να αφηγηθεί ολόκληρη τη ζωή της Μος. Μέσα από αυτό, βλέπουμε μια γυναίκα να επανεξετάζει τον εαυτό της, τη φήμη της και το τίμημα που πλήρωσε για αυτή.

Οι πιο σοκαριστικές αποκαλύψεις

Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες σκηνές είναι η επίσκεψη της Μος σε BDSM club στο Βερολίνο, όπου η ίδια εμφανίζεται να παθαίνει κρίση, όταν άγνωστοι την αγγίζουν, πυροδοτώντας τραυματικές αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Αν και η ίδια είχε δηλώσει στο περιοδικό Joy το 2008 ότι λατρεύει το νυχτερινό Βερολίνο και το άγριο KitKatClub, το αν όντως της αρνήθηκαν την είσοδο στην αρχή και είπε στον ταξιτζή της να γδυθεί για να μπουν ως ζευγάρι - όπως δείχνει η ταινία - είναι κάτι που η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ.

Επίσης, ενώ είναι γνωστό ότι η Μος είχε ένα τροχαίο στο Έσεξ το 2001, η ταινία τη δείχνει να αποφεύγει στο παρα πέντε ένα άλλο ατύχημα, αυτή τη φορά οδηγώντας η ίδια, κοιτάζοντας το τηλέφωνό της, καπνίζοντας, με άδεια μπουκάλια σαμπάνιας στα πόδια της.

Η ταινία αγγίζει επίσης το σκοτεινό παρασκήνιο της μόδας και ειδικά τη διαβόητη καμπάνια της Calvin Klein το 1992 με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ. Η Μος έχει παραδεχτεί στο παρελθόν πως η συγκεκριμένη φωτογράφιση της προκάλεσε νευρικό κλονισμό, ενώ στην ταινία περιγράφει πως ένιωσε «αντικείμενο» και βαθιά ευάλωτη. Ο Γουόλμπεργκ παραδέχτηκε αργότερα ότι τότε ήταν «λίγο απότομος».

Σε μία από τις πιο συγκινητικές σκηνές, εξομολογείται στον Φρόιντ:

«Ήμουν 17 χρονών και ντρεπόμουν για το σώμα μου. Μετά τη φωτογράφιση έμεινα στο κρεβάτι για δύο εβδομάδες».

Η ταινία του Λούκας υποδηλώνει ότι αυτές οι εμπειρίες ήταν που την έκαναν να κλειστεί στον εαυτό της. «Γι' αυτό παίζω αυτούς τους ρόλους μπροστά στην κάμερα, υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα ένιωθα ποτέ ξανά έτσι», λέει σε κάποιο σημείο, προσφέροντας μια ματιά που πηγαίνει πολύ πιο βαθιά από τους τίτλους των εφημερίδων.

Το Moss & Freud παρουσιάζει τον Λούσιαν Φρόιντ ως βαθιά γοητευμένο από την Κέιτ Μος, χωρίς όμως να υπονοεί ερωτική σχέση από τη δική της πλευρά. Αντίθετα, αυτό που αναδεικνύεται είναι ένας ιδιαίτερος δεσμός αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που γνώριζαν πολύ καλά τι σημαίνει να ζεις υπό διαρκή παρακολούθηση.

Η ταινία δείχνει ακόμη τον ζωγράφο να της κάνει το περίφημο τατουάζ με τα πουλιά στον μηρό - ένα από τα πιο γνωστά και ακριβά «έργα τέχνης» που κουβαλά πάνω της η Μος μέχρι σήμερα.