«Η δική της αλήθεια»: Η βιογραφική ταινία που ξεκλειδώνει τα μυστικά της αινιγματικής Κέιτ Μος

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η Κέιτ Μος υπήρξε κάτι περισσότερο από ένα supermodel. Ήταν σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής: η απόλυτη «cool Britannia» φιγούρα των 90s, το κορίτσι που άλλαξε τα πρότυπα ομορφιάς στη μόδα και μια γυναίκα που έμαθε να επιβιώνει μέσα από τα φλας, τα σκάνδαλα και την αδιάκοπη δημόσια έκθεση. Κι όμως, πίσω από τις θρυλικές φωτογραφίσεις, τις σχέσεις με διάσημους άνδρες και τη φήμη του «party girl», η πραγματική Κέιτ Μος παρέμενε πάντα απρόσιτη.
Αυτό ακριβώς το πέπλο μυστηρίου επιχειρεί να σηκώσει η νέα βιογραφική ταινία «Moss & Freud», η οποία εστιάζει σε μία από τις πιο ιδιαίτερες περιόδους της ζωής της: τη στενή σχέση που ανέπτυξε η Κέιτ Μος με τον διάσημο ζωγράφο Λούσιαν Φρόιντ όταν εκείνος ζωγράφιζε το πορτρέτο της το 2002.
Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Τζέιμς Λούκας, παρουσιάζει την ηθοποιό Έλι Μπάμπερ σε έναν εντυπωσιακό ρόλο ως σωσίας της Μος, ενώ τον Φρόιντ υποδύεται ο Ντέρεκ Τζάκομπι.
Μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας του πορτρέτου, η ταινία αποτυπώνει μια απρόσμενα τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη φιλία, αλλά και μια γυναίκα που βρίσκεται στα όριά της, εξαντλημένη από τη διαρκή πίεση της διασημότητας.
Η Κέιτ Μος είπε «ναι» για πρώτη φορά
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο γύρω από το «Moss & Freud» είναι πως η ίδια η Μος όχι μόνο ενέκρινε την παραγωγή, αλλά συμμετείχε και ως εκτελεστική παραγωγός. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, το διάσημο supermodel είχε απορρίψει στο παρελθόν κάθε πρόταση για ντοκιμαντέρ ή κινηματογραφική μεταφορά της ζωής της.
Η ίδια συνεργάστηκε στενά με την Έλι Μπάμπερ, βοηθώντας τη να αποδώσει με ακρίβεια τη συμπεριφορά, τις κινήσεις και τον ψυχισμό της. Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες της ταινίας, η «Μος» λέει: «Δεν θέλω συνήθως οι άνθρωποι να βλέπουν τον πραγματικό μου εαυτό. Το να κοιτάξει κάποιος μέσα σου είναι κάτι πολύτιμο».
Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Λούκας αποκάλυψε στο BBC ότι την προσέγγισε με τον παραδοσιακό τρόπο, στέλνοντάς της ένα γράμμα: «Της εξήγησα ποιος είμαι και γιατί πίστευα ότι οι συνεδρίες της με τον Φρόιντ ήταν μια κομβική στιγμή-σημείο καμπής για τη ζωή της. Οι θεοί του κινηματογράφου πρέπει να με κοιτούσαν, γιατί απάντησε πολύ γρήγορα».