Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Οι αναρτήσεις από το εντυπωσιακό πάρτι πριν τον γάμο τους στην Ελλάδα

Τα σκαλιά της εκκλησίας στην Ελλάδα, θα ανέβει η Αμαλία Κωστοπούλου, κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, σε λίγο καιρό έχοντας στο πλευρό της τον εκλεκτό της καρδιά της, Τζέικ Μέντγουελ.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της, Τζέικ Μέντγουελ, βρίσκονται ήδη στην χώρα μας, κάνοντας τις τελευταίες προετοιμασίες για τον θρησκευτικό τους γάμο. Εννοείται, ότι δεν θα μπορούσαν να μην κάνουν ένα pre-wedding party, το οποίο επέλεξαν να γίνει στην παραλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι γιόρτασε φορώντας λευκά ρούχα, ενώ η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ, υποδέχτηκαν τους αγαπημένους φίλους, απολαμβάνοντας μουσική και κοκτέιλ, με τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα να φωτίζουν την βραδιά.

Η κόρη του επιχειρηματίας και του μοντέλου, μοιράστηκε στιγμιότυπα από το εντυπωσιακό πάρτι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι φαίνεται πως προτίμησε έναν πιο διακριτικό και ρομαντικό χώρο τόσο για τον γάμο όσο και για τη δεξίωση.

Περίπου 350 καλεσμένοι από το εξωτερικό αναμένεται να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις, ενώ θα δώσουν το παρών και αγαπημένα πρόσωπα από την Ελλάδα.