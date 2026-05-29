Η Πέγκυ Σταθακοπούλου για το διαζύγιό της: Φοβόμαστε να κάνουμε αλλαγές, αλλά καμιά φορά το επιβάλλει η ζωή

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Πέγκυ Σταθακοπούλου και αναφέρθηκε τόσο στη σχέση της με τον χρόνο όσο στη μητρότητα αλλά και το διαζύγιό της από τον Αλέξανδρο Καλδή.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Breakfast @Star» και στον δημοσιογράφο Γιώργο Βιολέντη, ανοίγοντας την καρδιά της. Τα όσα είπε η Πέγκυ Σταθακοπούλου προβλήθηκαν την Παρασκευή (29.5.2026).

«Το πιο σημαντικό δεν είναι το πόσο σπουδαίος είσαι, αλλά το αν έχεις υπηρετήσει τον χώρο σου με μια συνέπεια, σοβαρότητα… Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει λόγος να εμφανίζομαι πάρα πολύ συχνά ή να μιλάω πάρα πολύ συχνά, γιατί ο κίνδυνος είναι ότι πολλές φορές επαναλαμβάνουμε τον εαυτό μας και ο κόσμος κουράζεται και εμείς μοιάζουμε πιο φτωχοί απέναντι σε αυτό που λέγεται δημόσια εικόνα», είπε αρχικά για το γεγονός ότι δίνει σπάνια συνεντεύξεις.

Παράλληλα, η Πέγκυ Σταθακοπούλου αναφέρθηκε και στο διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της, Αλέξανδρο Καλδή, αναφέροντας: «Όταν έχεις αγαπήσει πολύ έναν άνθρωπο και έχεις αγαπηθεί πολύ από αυτόν, θα αγαπιέστε πάντα, έστω και με άλλο τρόπο και μέσα από άλλο δρόμο. Δε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αλλά δεν είναι και εύκολο. Φοβόμαστε όλοι να κάνουμε μεγάλες αλλαγές στη ζωής μας, αλλά καμιά φορά μας το επιβάλλει η ίδια η ζωή».

«Με την κόρη μου είμαστε δυο ψυχές δεμένες από πάντα. Τώρα είναι φοιτήτρια, ζει αλλού και ενηλικιώνεται κάθε μέρα και περισσότερο, που σημαίνει ότι είναι ανάγκη να απομακρυνθεί από μένα.

Την κόρη μου δυσκολεύτηκα για να την αποκτήσω. Είχα σκεφτεί το ενδεχόμενο της υιοθεσίας, είμαι πολύ υπέρ. Μητέρα δε γίνεσαι επειδή γεννάς ένα πλάσμα που έχει κάτι από τα χαρακτηριστικά σου. Μητέρα γίνεσαι από τη στιγμή που κρατάς ένα πλάσμα στην αγκαλιά σου και αρχίζεις να το αγαπάς με αυτό το πάθος της μητρότητας», εξομολογήθηκε ακόμα η Πέγκυ Σταθακοπούλου.

Τέλος για τη σχέση της με τον χρόνο, υπογράμμισε: «Έχω αποφασίσει να αφήσω τον εαυτό μου να μεγαλώσει κανονικά. Θεωρώ νίκη το να σου δίνονται χρόνια να προχωράς και να αλλάζεις. Νομίζω ότι η ομορφιά δεν έχει να κάνει με τις ρυτίδες, αλλά με τον τρόπο που ζεις, που σκέφτεσαι, να αφήνεις τον εαυτό σου ανοιχτό, τόσο σου χαρίζεται η νεότητα».