Τζον Τραβόλτα: Ο μπερές με έβαλε στις λίστες των πιο καλοντυμένων

Στις 15 Μαΐου ο 72χρονος σταρ του Χόλιγουντ τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών για το σύνολο της καριέρας του
Ο John Travolta στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών / REUTERS / Φωτογραφία Manon Cruz
Ο Τζον Τραβόλτα φαίνεται πως έχει υιοθετήσει πλήρως τον μπερέ στις εμφανίσεις του, μετά τις πολυσυζητημένες παρουσίες του στο Φεστιβάλ Καννών. Νωρίτερα τον Μάιο, ο διάσημος ηθοποιός έλαβε τον Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας του.

Στην πρεμιέρα του σκηνοθετικού του ντεμπούτου «Propeller One-Way Night Coach» στο Λος Άντζελες, ο Τζον Τραβόλτα είπε στον Μαρκ Μάλκιν του Variety ότι η επιλογή του συγκεκριμένου αξεσουάρ έγινε με σκοπό να τον βοηθήσει να μπει βαθύτερα στο νέο του ρόλο ως σκηνοθέτης.

«Ο μπερές υπάρχει εδώ και 800 χρόνια. Έχει ρίζες από το στρατό και είναι κάτι κλασικό», πρόσθεσε ο σταρ του Χόλιγουντ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Μαΐου στη σκηνή του Φεστιβάλ Καννών, ο Τραβόλτα τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα, δηλώνοντας συγκινημένος: «Αυτό είναι πέρα από το Όσκαρ».

