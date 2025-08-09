Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ποζάρει με μπλε μπικίνι και προκαλεί χαμό στο Instagram

Στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Δήμητρα Αλεξανδράκη, ενθουσιάζοντάς τους με τις πόζες της.

Όπως μας είχε αποκαλύψει πρόσφατα το γνωστό μοντέλο είχε ταξιδέψει στην Άτοκο, ένα μικρό νησί του Ιονίου, που βρίσκεται δίπλα στην Ιθάκη και είναι ιδιωτικό. Μάλιστα, εκεί ζουν χαριτωμένα ζωάκια, όπως μαύρα γουρούνια και η Δήμητρα Αλεξανδράκη είχε κολυμπήσει μαζί τους.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, φοράει ένα μπλε μπικίνι και ποζάρει χαλαρή πάνω σε ένα σκάφος. Μάλιστα, σε κάποιες από τις πόζες της η Δήμητρα Αλεξανδράκη κάνει topless και μας δείχνει το τατουάζ που κοσμεί την πλάτη της.

«Βρήκα την ηρεμία μου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Όπως είναι φυσικό, η ανάρτηση της Δήμητρας Αλεξανδράκη κέρδισε πολλά likes και θετικά σχόλια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άτοκος είναι ένα ιδιωτικό νησί, αλλά προσβάσιμο σε όλους, που βρίσκεται στο Ιόνιο, δίπλα στην Ιθάκη και ανήκει στην εφοπλιστική οικογένεια Τσάκου.