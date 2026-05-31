Βίκυ Κάβουρα και Γιώργος Τζαβέλλας παντρεύτηκαν μυστικά 2 μέρες πριν τη βάφτιση της κόρης τους

Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας βάφτισαν τη μονάκριβη κόρη τους το Σάββατο (30.05.2026) και λίγες ώρες αργότερα αποκαλύφθηκε ότι το ζευγάρι πριν από λίγα εικοσιτετράωρα έκανε και μυστικό γάμο.

Η γνωστή ηθοποιός και ο πρώην ποδοσφαιριστής παντρεύτηκαν στην Πέμπτη (28.05.2026) και η Βίκυ Κάβουρα μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα και βίντεο από την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής τους στον λογαριασμό της στο Instagram, αλλά μετά τη βάφτιση της κόρης της. Τόσο εκείνη όσο και ο Γιώργος Τζαβέλλας έδειχναν να λάμπουν από ευτυχία.

Η βάφτιση της κόρης τους έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στη Σπάρτη, παρουσία αγαπημένων προσώπων του ζευγαριού και αμέσως μετά το γιόρτασαν με ένα μεγάλο και λαμπερό πάρτι,

Παράλληλα, η μικρούλα γιόρτασε ταυτόχρονα και τα 2α γενέθλιά της, ενώ πήρε το όνομα Ραφαηλία Ματθίλδη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχέση της Βίκυς Κάβουρα και του Γιώργου Τζαβέλλα έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023. Από τότε οι δυο τους κάνουν επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις και κρατούν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους.