Κατερίνα Βρανά: Φοβήθηκα ότι θα πεθάνω – Σκεφτόμουν είναι να ανοίξω OnlyFans για ανάπηρους

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Κατερίνα Βρανά και αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που την καθήλωσε σε αμαξίδιο, ενώ έδωσε μαθήματα θάρρους και ζωής, υπογραμμίζοντας ότι έδωσε μάχη για να προχωρήσει, καθώς δεν ήθελε να πεθάνει.

Η γνωστή κωμικός ήταν καλεσμένη την Κυριακή (31.05.2026) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για όλα στη Σίσσυ Χρηστίδου. Η Κατερίνα Βρανά δήλωσε ότι πάντα στόχος της είναι η χαρά και το γέλιο.

Μιλώντας για τις σχέσεις, υπογράμμισε: «Νομίζω ότι άμα έχεις πραγματικά αγαπήσει κάποιον και έχεις κάνει ουσιαστική σχέση, ποτέ δεν είναι εύκολο. Είναι η δύναμη της συνήθειας, έχεις γνωρίσει κάποιον καλά και είναι λίγο η απόρριψη όλου του εαυτού σου. Έχω βρεθεί στα πατώματα. Έχω κλάψει τόσο πολύ, που την ώρα που κλαίω έχει τύχει να γελάσω με τον εαυτό μου και λέω ότι είμαι γελοία. Είναι σημαντικοί οι φίλοι, πιστεύω ότι είναι οριακά πιο σημαντικοί από τον σύντροφο. Αυτοί σηκώνουν όλο το βάρος, οι φίλοι αντέχουν την γκρίνια σου».

«Θέλω πάντα χαρά και γέλιο, δεν επιδιώκω να συγκινούνται με εμένα. Όταν συγκινούνται, δεν είναι ότι νιώθω αμήχανα απλά δεν το επιδιώκω. Στο πρόβλημα υγείας μου ήταν “άντε να φεύγουμε, να ξαναβγούμε στην σκηνή”. Είχα άγνοια κινδύνου, γιατί ήμουν σε κώμα. Δύο φορές που πήγα να πεθάνω φοβήθηκα πάρα πολύ. Σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να πεθάνω γιατί δεν είχα κάνει την καριέρα που ήθελα. Δεν με ξέρει ο πλανήτης όλη», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Είμαι φυσικό ψώνιο. Μου αρέσει πολύ η δουλειά μου, θέλω να την κάνω όσο καλύτερα μπορώ και θέλω πάρα πολύ από μικρή ηλικία να ταξιδεύω και να δουλεύω, θέλω διεθνή καριέρα», δήλωσε ακόμα η Κατερίνα Βρανά.

Μιλώντας για το σηψαιμικό σοκ που υπέστη πριν 10 χρόνια, παραδέχτηκε ότι σκεφτόταν να ανοίξει OnlyFans για ανάπηρους.

«Έλεγα “δεν μπορώ να μιλήσω καθαρά, δεν βλέπω καλά, τα χέρια μου δεν δουλεύουν καλά, τι;”. Αυτό που σκεφτόμουν είναι να ανοίξω OnlyFans για ανάπηρους. Κάπως θα είχε πετύχει», είπε.

Τέλος για την παρουσίασή της στην Eurovision, δήλωσε ότι δεν περίμενε να είχαν τόση χημεία με την Μπέττυ Μαγγίρα και τον Γιώργο Καπουτζίδη.