Η Ελένη Ανουσάκη για την υγεία της: «Έχει δημιουργηθεί καρδιακή ανεπάρκεια, κάθισα 7 μέρες στο νοσοκομείο»

Ένα πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα η Ελένη Ανουσάκη, η οποία μπήκε στο νοσοκομείο, διαγνώστηκε με καρδιακή ανεπάρκεια.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την περιπέτεια της υγείας της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (14.04.2026). Όπως τόνισε η Ελένη Ανουσάκη θα πρέπει να πηγαινοέρχεται στο νοσοκομείο για να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις.

«Ανακάλυψα ότι έχει δημιουργηθεί καρδιακή ανεπάρκεια. Κάθισα 7 μέρες στο νοσοκομείο. Αλλά τους τρόμαξα με την αυστηρότητά μου, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για μένα από μένα την ίδια. Και είμαι καλά», δήλωσε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Είμαι τώρα στο σπίτι, αλλά θα ξαναπάω, όπως είπε ο κύριος γιατρός, θα πηγαινοέρχομαι κάθε 10 μέρες να μου κάνει τις εξετάσεις μου.

Δεν είχα ποτέ καρδιά, είχα καρδιά για να πονάω, καρδιά για να τραγουδάω, καρδιά για να λυπάμαι, καρδιά για να κλαίω. Είχα μια καρδιά, μέσα στην ψυχή μου. Αλλά αυτή αρρώστησε», ανέφερε ακόμα η Ελένη Ανουσάκη.