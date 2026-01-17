Η Ελλάδα αναδείχτηκε ένας από τους κορυφαίους προορισμός για spa για το 2026

Για πολλούς η Ελλάδα είναι ένας επίγειος παράδεισος! Εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα μας τόσο για να απολαύσουν τις ειδυλλιακές παραλίες της και τον λαμπερό της ήλιο όσο και για να πάρουν «μαθήματα» πολιτισμού και ιστορίας. Πλέον έχουν ακόμα έναν λόγο, καθώς αναδείχτηκε ένας από τους κορυφαίους προορισμού του κόσμου για spa.

Το SpaSeekers.com εξέδωσε την έκθεση «Spa Trends Report» για τους καλύτερους προορισμούς για spa και η Ελλάδα αναδείχτηκε ως ο τρίτος καλύτερος προορισμός για το 2026, σημειώνοντας αύξηση 94% στο ενδιαφέρον των λατρών της ευεξίας σε ετήσια βάση.

Διανύοντας τον τέταρτο χρόνο του, το ετήσιο Spa Trends Report του SpaSeekers.com ανέλυσε περισσότερες από 40 εκατομμύρια αναζητήσεις στο Google για να αποκαλύψει ποιοι προορισμοί θα έχουν μεγάλη ζήτηση κατά το νέο έτος. Η Ελλάδα, φημισμένη για τις ολιστικές παραδόσεις ευεξίας που έχουν τις ρίζες τους σε αρχαίες θεραπευτικές πρακτικές – από ιαματικά λουτρά μέχρι καταφύγια στα νησιά – είδε το ενδιαφέρον για τις ελληνικές εμπειρίες spa να αυξάνεται κατά 94%, κατατάσσοντάς την στην τρίτη θέση των κορυφαίων τάσεων για το 2026.

Η Ελλάδα βρίσκεται πίσω μόνο από τη Ρουάντα και την Τανζανία, ενώ άλλοι προορισμοί που ξεχωρίζουν περιλαμβάνουν το Μαρόκο και τις Φιλιππίνες. Επίσης, τα «viral» 24ωρα spa της Κίνας τοποθετούν τις πόλεις της στις λίστες επιθυμιών, με τη Σαγκάη να παρουσιάζει άνοδο 67% στο ενδιαφέρον.

Η Τανζανία σημείωσε αύξηση +194%, η Ρουάντα +142% και η Ελλάδα +94%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος για το 2026.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με κουλτούρα χαλάρωσης και ευεξίας, ό,τι προσφέρουν δηλαδή το spa, που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα π.Χ. και διαθέτει πλέον πολυτελή θέρετρα με ανεκτίμητη θέα στο Αιγαίο, βιώνει επίσης κατακόρυφη αύξηση ενδιαφέροντος για το 2026, με άνοδο 94% στις αναζητήσεις κατά το τελευταίο έτος.

Άλλες ευρωπαϊκές τοποθεσίες που αποτελούν τάση για το 2026 περιλαμβάνουν τη Γαλλία, τη Σουηδία, τη Ρουμανία και την Ιρλανδία. Αυτές κατατάσσονται δίπλα σε πιο εξωτικές αποδράσεις, όπως οι Φιλιππίνες, οι Μαλδίβες και το Λάος.

