Η Ιωάννα Τούνη έβγαλε έρπη, λίγο πριν φύγει για Ίμπιζα – «Με φάγατε μωρέ»

Ένα ταξίδι για την ίδια και τους αγαπημένους της φίλους ετοιμάζει η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή τα γενέθλιά της που είναι στις 10 Αυγούστου.

Μία ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο (09.08.2025) η γνωστή influencer ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι έβγαλε ξαφνικά έρπη. Όπως αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με χάπια και αλοιφές.

Η όμορφη επιχειρηματίας τις τελευταίες ημέρες προετοιμαζόταν εντατικά για το ταξίδι της, ωστόσο μόλις λίγες ώρες πριν επιβιβαστεί με την παρέα της στο αεροπλάνο έβγαλε τον ενοχλητικό αυτόν έρπη, ο οποίος δεν βρίσκεται πάνω στα χείλη της, αλλά κάτω από αυτά.

«Βγάζω έρπη και το έκαψα με οινόπνευμα, κουμπώθηκα στις βιταμίνες και ξεκίνησα αλοιφές και χάπια, μήπως και το προλάβω. Με φάγατε μωρε!» έγραψε η Ιωάννα Τούνη, λίγο πριν ταξιδέψει για Ίμπιζα.

Παρόλα αυτά στη συνέχεια ανέβασε ένα βίντεο από το αεροδρόμιο, φανερώνοντας ότι ένας έρπης δεν είναι ικανός να ανατρέψει τα σχέδιά της που έχει για τα 32α γενέθλιά της.

Επίσης, στη φωτογραφία της έβγαλε και ένα «ματάκι», καθώς όπως έχει κάνει γνωστό αρκετές φορές στο παρελθόν είναι προληπτική και πιστεύει στην αρνητική ενέργεια.

Μάλιστα, προ ημερών αποκάλυψε τι κάνει για να αντιμετωπίζει την αρνητικότητα που εισπράττει από τους haters που έχει. Συγκεκριμένα, είχε αποκαλύψει ότι απομακρύνει το… κακό μάτι από τους χώρους του σπιτιού της, καίγοντας φασκόμηλο.