Η Jessie J αποκάλυψε ότι πρέπει να υποβληθεί και σε δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού

Η τραγουδίστρια Jessie J στις αρχές του φετινού καλοκαιριού ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και μάλιστα πρόσφατα υποβλήθηκε σε μαστεκτομή.

Όλη αυτήν την περιπέτεια με τον καρκίνο του μαστού η τραγουδίστρια τη μοιράστηκε από την αρχή με τους θαυμαστές της, κοινοποιώντας στο Instagram τόσο το πρόβλημα που πέρασε όσο και φωτογραφικό υλικό από τη νοσηλεία της μετά την επέμβαση. Την Παρασκευή (08.08.2025) η Jessie J αποκάλυψε ότι ότι θα χρειαστεί να υποβληθεί σε ακόμη μία εγχείρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπορώ να ξεκουράζομαι, να είμαι γονιός και να κυκλοφορώ νέα μουσική. Δεν έφυγα από μεγάλη δισκογραφική μετά από 18 χρόνια για να φοβηθώ να ξαναγράψω τους κανόνες, ώστε να ταιριάζουν με τη ζωή και την υγεία μου. Απλώς πρέπει να κάνω ρεαλιστικό το τι μπορώ να προσφέρω σε όλους τους ρόλους της ζωής μου. Άλλη μία επέμβαση φέτος.

Μεγαλώνω ένα νήπιο. Κυκλοφορώ νέα μουσική. Θα είναι διαφορετικό από ό,τι είχα προγραμματίσει, αλλά έτσι είναι η ζωή. Τα πράγματα αλλάζουν και είτε πανικοβαλλόμαστε και θυμώνουμε που δεν είναι όπως τα περιμέναμε, είτε προσαρμοζόμαστε. Μαθαίνω ποια είμαι μέσα από τη μητρότητα και όταν η υγεία μου παίρνει αναπάντεχη τροπή.

Είμαι επτά εβδομάδες μετά την επέμβαση για καρκίνο του μαστού. Είμαι ακόμη μέσα στη φάση ανάρρωσης και το σώμα μου ψάχνει τον ρυθμό του. Αλλά αγαπώ τη μουσική και αγαπώ τη ζωή μου και θέλω να ζω τη στιγμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

View this post on Instagram A post shared by Jessie J (@jessiej)

Αντί να σταματήσω και να εξαφανιστώ περιμένοντας την τέλεια στιγμή για να κυκλοφορήσω ξανά μουσική, επιλέγω να συνεχίσω. Η ζωή έχει στρώσεις, έχει πάνω και κάτω, και απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να τη ζούμε, όσο καλύτερα μπορούμε. Οπότε εδώ είμαι. Ζω. Και απλώς θέλω να έχετε τη μουσική», έγραψε η Jessie J.

Σημειώνεται ότι η τραγουδίστρια, μετά την πρώτη επέμβαση νοσηλεύτηκε με λοίμωξη και υγρό στους πνεύμονες και παρόλα αυτά δε χάνει την πίστη και τη δύναμή της.