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Κατερίνα Παπουτσάκη: Με μαύρο μπικίνι στην Κύθνο – Οι εικόνες από τις διακοπές της στο νησί

Τα όμορφα ηλιοβασιλέματα και οι όμορφες στιγμές στην αμμουδιά, μαζί με τα παιδιά της
Κατερίνα Παπαπουτσάκη
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ NDP PHOTO
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Στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς στην Κύθνο απόλαυσε η ηθοποιός Κατερίνα Παπουτσάκη, μαζί με τα παιδιά της, τις προηγούμενες ημέρες.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, μοιράστηκε κάποιες από τις όμορφες στιγμές της, μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram.

Η ηθοποιός, μεταξύ άλλων, ανέβασε φωτογραφίες της με ένα μαύρο μπικίνι, να παίζει μαξιλαροπόλεμο, ενώ σε άλλο βίντεο εμφανίζεται να ρίχνει μια βουτιά.

«Κύθνος και χαρά» έγραψε στη λεζάντα η Κατερίνα Παπουτσάκη, με τα like και τα σχόλια να παίρνουν «φωτιά»…

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