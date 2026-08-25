Ηλίας Βρεττός: Κατάδυση στο ναυάγιο του Δύστος – «Έζησα μια από τις μεγαλύτερες υποβρύχιες περιπέτειες»

Ο Ηλίας Βρεττός υλοποίησε ένα παιδικό του όνειρο με την κατάδυση που έκανε στο ναυάγιο του «Δύστος». Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, παρουσίασε τα πλάνα που κατάφερε να καταγράψει και έγραψε για τα όσα έζησε στον βυθό, πως επρόκειτο για μια από τις μεγαλύτερες υποβρύχιες περιπέτειες της ζωής του.

Ο Ηλίας Βρεττός έκανε κατάδυση σε βάθος 38 μέτρων, στο ιστορικό και τραγικό ναυάγιο του φορτηγού πλοίου «Δύστος». Η κίνηση αυτή είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα για τον ίδιο, καθώς η Κύμη Ευβοίας (κοντά στην οποία βρίσκεται το ναυάγιο) είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του.



Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ηλίας Βρεττός αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το ναυάγιο: «30 χρόνια μετά βρήκα το “Δύστος”. Στην Κύμη, την πατρίδα μου, έζησα μια από τις μεγαλύτερες υποβρύχιες περιπέτειες της ζωής μου. Βρήκα το ναυάγιο του “Δύστος” παρέα με τον φίλο μου το Γιώργο, με τον πατέρα μου βαρκάρη και με πολύτιμο εργαλείο το #garmin μου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταδυθήκαμε σε αυτό, σε βάθος 38 μέτρων, και καταφέραμε να καταγράψουμε σπάνια υποβρύχια πλάνα. Ένα ταξίδι πίσω στον Δεκέμβριο του 1996, σε ένα ναυάγιο που κουβαλά μια βαριά ιστορία, καθώς 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό και μόλις 1 επέζησε. Ένα όνειρο των παιδικών μου χρόνων έγινε πραγματικότητα και οι ιστορίες των ψαράδων και των ναυτικών της περιοχής, βρέθηκαν επιτέλους ζωντανές, μπροστά στα ίδια μου τα μάτια.

Και αυτή τη φορά, το «Δύστος» δεν ήταν απλά μια ιστορία ή ένας προορισμός. Ήταν μια συνάντηση με την ιστορία της θάλασσας του τόπου μου. Δύστος — Κύμη, Αύγουστος 2026. 30 χρόνια μετά», έγραψε ο τραγουδιστής στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Το φορτηγό πλοίο «Δύστος», το οποίο μετέφερε τσιμέντο, βυθίστηκε κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες τον Δεκέμβριο του 1996. Το δυστύχημα παρέμεινε στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες της χώρας, καθώς στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους (μέλη του πληρώματος και συγγενείς τους), με μοναδικό επιζώντα τον υποπλοίαρχο του πλοίου.

Η κατάδυση συνέπεσε χρονικά με τη συμπλήρωση σχεδόν 30 χρόνων από τη ναυτική τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο.