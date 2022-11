Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ και ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη στα αποκαλυπτήρια ενώ η εμφάνισή της κέντρισε όλα τα βλέμματα αφού ήταν ξυπόλυτη, με την ηθοποιό να εξηγεί ότι οφείλεται στη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η γνωστή ηθοποιός συγκίνησε τους θαυμαστές της και όχι μόνο όταν αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι ο ρόλος της στην κωμωδία «Dead to Me» θα είναι και, πιθανότατα, ο τελευταίος της.

Εκτός του ότι ήταν έντονα συγκινημένη στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του αστεριού με το όνομά της στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ εξήγησε γιατί εμφανίστηκε ξυπόλυτη.

«Για κάποιους με σκλήρυνση κατά πλάκας η αίσθηση των παπουτσιών μπορεί να μας βλάψει ή να μας κάνει να αισθανόμαστε εκτός ισορροπίας», εξήγησε η 50χρονη σταρ στο Twitter μαζί με μια φωτογραφία με τα πόδια της χωρίς παπούτσια να στέκονται στο νέο της αστέρι. «Σήμερα λοιπόν ήμουν εγώ. Ξυπόλυτη», εξήγησε η ηθοποιός.

Barefoot. For some with MS the feeling of shoes may hurt or make us feel off balance. So today I was me. Barefoot pic.twitter.com/eJBGg1Wyug

Εξαιτίας της ασθένειας, η ηθοποιός πήρε 18 κιλά και τώρα δυσκολεύεται να περπατήσει χωρίς τη βοήθεια μπαστουνιού. Όταν χρειάστηκε να ανέβει στο βάθρο για να μιλήσει για το αστέρι της, το έκανε με τη βοήθεια της Κέιτι Σαγκάλ, η οποία έμεινε στη σκηνή μαζί της κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

Christina Applegate tears up while thanking her family for always "taking care of her" as she receives her star on the Hollywood Walk of Fame. 💖 pic.twitter.com/p4LxJsyp9y