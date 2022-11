Η ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια, μετά την αποκάλυψη πως πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Βρέθηκε στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες, όπου παρέλαβε το αστέρι της, και μίλησε γεμάτη συγκίνηση για την ασθένειά της και το στήριγμά της, την κόρη της.

Η 50χρονη ηθοποιός, ανακοίνωσε τη διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στο Twitter το 2021, κατά την διάρκεια της τρίτης και τελευταίας σεζόν της κωμωδίας της στο Netflix, «Dead to Me».

Εξαιτίας της ασθένειας πήρε 18 κιλά και τώρα δυσκολεύεται να περπατήσει χωρίς τη βοήθεια μπαστουνιού.

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ανέβηκε στο βάθρο στην τελετή του Walk of Fame με τη βοήθεια της Κέιτι Σαγκάλ, η οποία έμεινε στη σκηνή μαζί της κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

Christina Applegate tears up while thanking her family for always "taking care of her" as she receives her star on the Hollywood Walk of Fame. 💖 pic.twitter.com/p4LxJsyp9y