Η Μέγκαν Μαρκλ θέλει να προωθήσει με κάθε τρόπο όχι μόνος το ίματζ της, αλλά και τις επιχειρηματικές της κινήσεις και στο πλαίσιο αυτό έκλεισε συμφωνία με το διάσημο πρακτορείο William Morris Endeavor (WME), το οποίο θα εκπροσωπεί πλέον τη σύζυγο του πρίγκιπα Χάρι της Βρετανίας.

Με αναρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μεγάλο πρακτορείο William Morris Endeavor έκανε γνωστή την συνεργασία του με την Δούκισσα του Σάσεξ. Μέγκαν Μαρκλ.

«Έχουμε την τιμή να ανακοινώσουμε ότι το WME εκπροσωπεί πλέον τη Μέγκαν Μαρκλ, τη Δούκισσα του Σάσεξ, σε όλους τους τομείς», έγραψε το πρακτορείο στην ανάρτησή του.

«Η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών της εγχειρημάτων σε πολλές πτυχές του πρακτορείου και του ευρύτερου οικοσυστήματός του, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, συνεργασιών με εμπορικά σήματα και άλλων», καταλήγει η ανακοίνωση.

