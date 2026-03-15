Η Modern Cinderella για το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί: «Ούτε τα παυσίπονα με πιάνουν»

Η Modern Cinderella έκανε γνωστό την Κυριακή (15-03-2026) πως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, με τα παυσίπονα να μην την ανακουφίζουν. Η ίδια, όπως ανέφερε, «έσφιξε τα δόντια» κατά τη διάρκεια του «J2US» μια μέρα νωρίτερα, αφού δεν ήθελε να φανεί το πρόβλημά της στον αέρα της τηλεοπτικής εκπομπής.

Η κατάστασή της επιδεινώθηκε όταν επέστρεψε στο σπίτι. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε στα social media, η Modern Cinderella εξήγησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει στους διαδικτυακούς φίλους της: «Χθες πραγματικά δεν ξέρω πώς έβγαλα το Just. Είχα πάρει αγκαλιά τη θερμοφόρα και το πιστολάκι για να ζεσταθώ. Όταν γύρισα σπίτι έβαλα και τα έμπλαστρα που ζεσταίνουν την κοιλιά, αλλά πάλι τίποτα. Ούτε τα παυσίπονα με πιάνουν.

Την Πέμπτη που έκανα υπέρηχο στον γυναικολόγο δεν βρήκαμε κάτι, αλλά τώρα θα κάνω και έναν στην άνω κοιλιά μπας και», σημείωσε η Modern Cinderella στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Modern Cinderella αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις στην Ελλάδα που έχουν μιλήσει για το οικονομικό σκέλος της δουλειάς τους, προκαλώντας αίσθηση με τα νούμερα που έχει παρουσιάσει. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Fipster, η influencer αποκάλυψε ότι τα ακαθάριστα έσοδά της για το 2025 άγγιξαν το ποσό των 480.000 ευρώ.

«Είτε είσαι σερβιτόρος είτε ταξιτζής πρέπει να είσαι ο καλύτερος» είχε πει προ ημερών η Modern Cinderella για τη «συνταγή» της επαγγελματικής επιτυχίας της.