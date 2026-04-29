Νάντια Κοντογεώργη: «Αν θυμώσω το δείχνω, έχω σταματήσει να φοβάμαι τις συγκρούσεις»

Η Νάντια Κοντογεώργη συνάντησε τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη στο πλατό του «Νωρίς νωρίς» στην ΕΡΤ σήμερα το πρωί (29/4/2026) με την ηθοποιό να μιλάει για επαγγελματικά και προσωπικά θέματα.

Η γνωστή ηθοποιός, Νάντια Κοντογεώργη αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο φροντίζει πλέον να συνδέεται με τους συνανθρώπους της αλλά και στον γόνιμο χαρακτήρα των συγκρούσεων.

«Επειδή όντως είμαι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, αν και πολλές φορές έχω υπάρξει πολύ δυνατή, σε σημείο που ‘χω πει και εγώ μπράβο, το νόημα είναι να μπορεί κανείς να συνδέεται και να ανοίγει τον εαυτό του σ’ αυτόν τον κόσμο με την προοπτική να τον κάνει λίγο πιο κοντά σ’ αυτό που ο ίδιος, φαντάζεται ιδανικά», είπε αρχικά.

«Θυμώνω κιόλας και, αν θυμώσω, το δείχνω. Απλώς έχω σταματήσει να φοβάμαι τόσο πολύ τις συγκρούσεις. Δηλαδή αυτό του Τσάρλι Τσάπλιν, που λέει “μην φοβάσαι τη σύγκρουση γιατί ο κόσμος δημιουργεί νέου κόσμους”, το φοβόμουν παλιά».

«Τώρα, βλέπω ότι σε σχέσεις που με ενδιαφέρουν, είναι πολύ γόνιμο το να συγκρούεσαι. Είναι σαν να λες στον άλλον: θέλω να προχωρήσουμε μαζί, με νοιάζει» πρόσθεσε, τέλος η Νάντια Κοντογεώργη στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.