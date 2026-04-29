Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Και τα μαγαζιά έχασα και το σπίτι έχασα, την αξιοπρέπεια μου δεν έχω χάσει

«Δεν πιστεύω ότι θα επιστρέψει ποτέ. Ο Νότης Σφακιανάκης όταν πει μια κουβέντα, την λέει», είπε μεταξύ άλλων ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος.

Για τη συνεργασία που είχε στο μακρινό παρελθόν με τον Νότη Σφακιανάκη αλλά και για την δική του οικονομική καταστροφή μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, την Τετάρτη (29.04.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Νότης Σφακιανάκης έχει μια άποψη δικιά του και δεν μπορείς να του πεις κάτι, να του προσάψεις κάτι. Είναι σε όποιον αρέσει, σε όποιος δεν αρέσει ο Σφακιανάκης.

Από την πρώτη επαφή που ‘χα μαζί του, όταν ακόμα δεν είχε γίνει φίρμα, του είπα “Νότη, θα σου αφήσω το μαγαζί και θα το κάνεις εσύ όπως θέλεις”. Γιατί ότι κάνεις εμένα δεν μ’ αρέσει, του είπα, αλλά αρέσει στον κόσμο» επισήμανε αρχικά ο γνωστός επιχειρηματίας.

Και συμπλήρωσε: «Δεν πιστεύω ότι θα επιστρέψει ποτέ. Ο Σφακιανάκης όταν πει μια κουβέντα, την λέει».

«Και τα μαγαζιά έχασα και το σπίτι έχασα, την αξιοπρέπεια μου δεν έχω χάσει. Δυσκολεύτηκα πολύ, απελπίστηκα σε κάποια σημεία και δεν ήξερα τι να κάνω» υπογράμμισε, επίσης, Αργύρης Παπαργυρόπουλος στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη το πρωινό της Τετάρτης.