Η Μπιάνκα Σενσόρι ντυμένη από πάνω μέχρι κάτω – Με σακάκι και δερμάτινη φούστα μέχρι το γόνατο

Το να βλέπεις την σύζυγο του Κάνιε Γουέστ, Μπιάνκα Σενσόρι, ντυμένη δεν είναι κάτι που το λες συνηθισμένο.

Με εντελώς διαφορετικό στιλ εμφανίστηκε η Μπιάνκα Σενσόρι, αφήνοντας πίσω της τις σέξι και τολμηρές ενδυματολογικές επιλογές, φορώντας ένα κομψό και συντηρητικό σύνολο σε εκδήλωση πανεπιστημίου.

Η 31χρονη εθεάθη την Τρίτη 28.04.2026 στο Columbia University Graduate School of Architecture Planning and Preservation, στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε ως προσκεκλημένη. Για την περίσταση επέλεξε ένα πιο συντηρητικό total black σύνολο: σακάκι, δερμάτινη φούστα στο ύψος λίγο πάνω από το γόνατο και ψηλές μπότες. Ακόμη και τα μαλλιά της δεν είχαν καμία σχέση με τις συνηθισμένες της εμφανίσεις, καθώς η Σενσόρι απαθανατίστηκε με μελί απόχρωση και ίσιο χτένισμα.

Η Μπιάνκα Σενσόρι είναι γνωστή για το ιδιαίτερα αποκαλυπτικό της στιλ, έχοντας συχνά απασχολήσει τη δημοσιότητα με άκρως τολμηρές ενδυματολογικές επιλογές.

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο, έχει υπάρξει πιο συγκρατημένη, όπως όταν εμφανίστηκε σε δίκη που αφορούσε στον σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, όπου της είχε ζητηθεί να τηρήσει ενδυματολογικό κώδικα.