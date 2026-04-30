Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη έφτιαξαν το παιδικό δωμάτιο, λίγο πριν καλωσορίσουν τον γιο τους

Αντίστροφα μετρούν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη για να καλωσορίσουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι. Το ζευγάρι διανύει την ομορφότερη περίοδο στη ζωή του αφού η γυμνάστρια και influencer είναι έγκυος και περιμένει αγοράκι.

Τόσο ο Σάκης Κατσούλης όσο και η εκλεκτή της καρδιάς του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, συχνά μοιράζονται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, ενώ το τελευταίο διάστημα οι περισσότερες αναρτήσεις τους έχουν να κάνουν με τον ερχομό του παιδιού.

Μέσα από αναρτήσεις στα social media, και οι δύο έδωσαν μια πρώτη «γεύση» από το παιδικό δωμάτιο στο σπίτι τους, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Σε βίντεο που ανέβασε ο Σάκης Κατσούλης την Πέμπτης (30.04.2026), το ζευγάρι διάλεξε γήινες καφέ και μπεζ αποχρώσεις για τη διακόσμηση του δωματίου του γιου του. Τα βλέμματα κλέβει μια μεγάλη ζωγραφιά στο κέντρο του ενός τοίχου, η οποία απεικονίζει έναν ελέφαντα.

Στην ανάρτησή του ο επιχειρηματίας έγραψε: «Σιγά σιγά παίρνει μορφή ο κόσμος σου… Το δωμάτιό σου, οι πρώτες μας σκέψεις, τα όνειρα που κάνουμε πριν καν σε γνωρίσουμε. Διαλέξαμε τον ελέφαντα, σύμβολο δύναμης, σοφίας και προστασίας. Σε περιμένουμε, πρίγκιπά μας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη γνώρισαν μεγάλη δημοσιότητα μέσα από τη συμμετοχή τους στο Survivor, ενώ πριν από λίγους μήνες το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου. Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2026, ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί.