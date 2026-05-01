Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Αυτή η μέρα είναι πολύ σημαντική για μένα, σαν σήμερα έγινα πρώτη φορά μανούλα»

Σημαντική και ιδιαίτερη είναι η ημέρα της Πρωτομαγιάς για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, αφού όπως μας υπενθύμισε στην εκπομπή της, σαν σήμερα (1/5/2026) έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, την 13χρονη πια Νάγια.

«Καλό μήνα, καλώς ήρθατε! Η Πρωτομαγιά είναι εδώ, είναι γεγονός, τη γιορτάζουμε με τα στεφανάκια μας, με καλή διάθεση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι για μένα αυτή η μέρα είναι πολύ σημαντική, γιατί σαν σήμερα, 13 χρόνια πριν, το 2013, έγινα για πρώτη φορά μανούλα», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, επιλέγοντας ένα λουλουδάτο στεφάνι στα μαλλιά ένεκα της ημέρας.

«Η Νάγια έχει γενέθλια σήμερα. Να ‘μαστε καλά, να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας. Και είναι γεγονός ότι αυτό το πρώτο μας παιδάκι ήταν δυναμικό, όπως ορίζει η μέρα της Πρωτομαγιάς, και φάνηκε και από τον τρόπο που υπάρχει στη ζωή μας και μεγαλώνει», μοιράστηκε η παρουσιάστρια του Alpha.

Υπενθυμίζεται πως η Σταματίνα Τσιμτσιλή είναι μητέρα τριών παιδιών: της 13χρονης Νάγιας, της 12χρονης Μαίρης, και του 8χρονου Γιάννη, που απέκτησε από τον γάμο της με τον δικηγόρο, Θέμη Σοφό. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2011.