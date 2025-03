Η Σελίν Ντιόν τραγουδά α καπέλα το «My heart will go on» του Τιτανικού σε τουρνουά γκολφ και αποθεώνεται

Η μία και μοναδική Σελίν Ντιόν βρέθηκε σε τουρνουά γκολφ και τραγούδησε α καπέλα το τραγούδι του Τιτανικού «My Heart Will Go On» και όπως ήταν φυσικό καταχειροκροτήθηκε.

H αγαπημένη και σπουδαία ερμηνεύτρια Σελίν Ντιόν έδωσε το παρόν στον αγώνα TGL μεταξύ του Atlanta Drive GC και του Jupiter Links GC στο SoFi Center στη Φλόριντα στις 4 Μαρτίου και μάγεψε το κοινό τραγουδώντας το κλασικό soundtrack του Τιτανικού «My Heart Will Go On».

«Ποιο τραγούδι από τα όσα έχετε πει αντιπροσωπεύει καλύτερα το παιχνίδι σας στο γκολφ;» ρώτησε ο Marty Smith δημοσιογράφος του ESPN, ενώ συνομιλούσε με την τραγουδίστρια στη διάρκεια του αγώνα.

«Εντάξει, αυτό που μου έρχεται πρώτα στο μυαλό – ω, κάποιοι έχουν προτάσεις», είπε γελώντας η Σελίν Ντιόν, ενώ κάποιοι φώναζαν μερικούς από τους τίτλους των τραγουδιών της. «Θα έλεγα», συνέχισε η Ντιόν, πριν τραγουδήσει στίχους από το κλασικό soundtrack του Τιτανικού του 1997.

“Rose was so selfish to push Jack off the floating door” – @MattBarrie



Celine Dion performed My Heart Will Go On at @TGL pic.twitter.com/cOpuOxehiC