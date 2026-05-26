Γωγώ Μαστροκώστα: «Την πήρε ο Κύριος και ελευθερώθηκε» λέει συντετριμμένη η κουμπάρα της, Ελένη Μπούση

Ελένη Μπούση και Γωγώ Μαστροκώστα ήταν κουμπάρες και πάνω απ’ όλα επιστήθιες φίλες. Ο Γολγοθάς που ανέβαινε η 56χρονη είχε συγκλονίσει την κουμπάρα της που είχε διαρκή πληροφόρηση. Πλέον παραμένει συντετριμμένη και προσπαθεί να διαχειριστεί τον πόνο της απώλειας.

Όπως είπε η Ελένη Μπούση σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν κομμάτι της ζωής της. Σε μια προσπάθεια να περιγράψει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η 56χρονη το τελευταίο διάστημα, έκανε λόγο για «απελευθέρωση».

Όπως είπε έντονα συναισθηματικά φορτισμένη: «Η κουμπάρα, ήταν η πολύ αγαπημένη στη ζωή μου. Είναι δύσκολες ώρες αυτή τη στιγμή. Αλλά στο τέλος, την πήρε ο Κύριος και ελευθερώθηκε. Με μεγάλη αγάπη και εκτίμηση, και για την οικογένεια των κουμπάρων μου».

«Αν μπορούσα να της πω δύο λόγια θα της έλεγα ότι την αγαπώ και της δίνω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήταν ένα κομμάτι από τη ζωή μου», πρόσθεσε η Ελένη Μπούση.

Ο Τραϊανός Δέλλας στάθηκε αδιάκοπα δίπλα στη σύζυγό του καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των μηνών, καθώς και τις τελευταίες εβδομάδες, όταν η Γωγώ δεν είχε πλέον επαφή με το περιβάλλον γύρω της. Ο ίδιος θυσίασε την προπονητική του καριέρα για να είναι συνεχώς στο πλάι της. Όλοι ήξεραν γιατί είχε πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία του ΌΦΗ, όμως κανείς δεν ήθελε να το πει δημόσια.

Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα θα πουν συγγενείς και φίλοι αύριο Τετάρτη (27.05.2026) στις 12 το μεσημέρι στο Ελληνικό. Εκεί θα γίνει η εξόδιος ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, το Μεσολόγγι.