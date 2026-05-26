Μπάρμπρα Στρέιζαντ: «Το Χόλιγουντ μου έκλεινε την πόρτα για το Yentl επειδή ήμουν γυναίκα»

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ χρειάστηκε 15 ολόκληρα χρόνια για να καταφέρει να γυρίσει το Yentl, ένα από τα πιο προσωπικά σχέδια της καριέρας της, καθώς τα μεγάλα στούντιο την απέρριπταν.

Η θρυλική Μπάρμπρα Στρέιζαντ τιμήθηκε στην τελετή λήξης του 79ου Φεστιβάλ Καννών με τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, όμως δεν μπόρεσε να βρεθεί αυτοπροσώπως στη Γαλλία, καθώς αναρρώνει από τραυματισμό στο γόνατο. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της η Ιζαμπέλ Ιπέρ, ενώ στην τελετή προβλήθηκε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα της Στρέιζαντ.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά της, η 84χρονη σταρ αποκάλυψε ότι τα μεγάλα στούντιο απέρριπταν επανειλημμένα το έργο της ζωής της, την ταινία «Γιεντλ» (Yentl, 1983).

Παρά τις συνεχείς αρνήσεις, η ίδια δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, μέχρι που τελικά κατάφερε να εξασφαλίσει το «πράσινο φως» για να σκηνοθετήσει, αλλά και να πρωταγωνιστήσει η ίδια στην εμβληματική αυτή ταινία του 1983.

Βασισμένη στο διήγημα Yentl the Yeshiva Boy του Ισαάκ Μπάσεβις Σίνγκερ, η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής Εβραίας γυναίκας τον 19ο αιώνα, που μεταμφιέζεται σε άνδρα για να μπορέσει να σπουδάσει.

«Είχα ιστορίες που ήθελα να πω, όπως το Yentl», είπε η Στρέιζαντ. «Αλλά ήμουν γυναίκα, κι αυτό ήταν εμπόδιο για τους ανθρώπους και ακόμη χειρότερα, ήμουν μια ηθοποιός που ήθελε να σκηνοθετήσει. Έτσι, κάθε στούντιο με απέρριψε».

Η ίδια πρόσθεσε ότι για 15 χρόνια το πρότζεκτ βρισκόταν στα όρια της κατάρρευσης. «Αλλά έπρεπε να κάνω αυτή την ταινία», είπε. Το Yentl έμελλε τελικά να γράψει ιστορία: η Στρέιζαντ έγινε η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης που έλαβε μεγάλο χολιγουντιανό budget για παραγωγή τέτοιου μεγέθους, ενώ το 1984 έγινε και η πρώτη γυναίκα που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας.

Το βραβείο από τις Κάννες ήρθε ως αναγνώριση μιας καριέρας που απλώθηκε σε κινηματογράφο, μουσική, θέατρο και τηλεόραση. Η Στρέιζαντ ανήκει στη μικρή ομάδα των καλλιτεχνών που έχουν κερδίσει Emmy, Grammy, Oscar και Tony, ενώ το φεστιβάλ την περιέγραψε ως μια εμβληματική δημιουργό και «ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου».

Κλείνοντας την ομιλία της, η Στρέιζαντ μίλησε για τη δύναμη του σινεμά σε έναν κόσμο που μοιάζει όλο και πιο διασπασμένος. Οι ταινίες, είπε, μπορούν ακόμη να ανοίγουν την καρδιά και το μυαλό σε ιστορίες που θυμίζουν την κοινή ανθρώπινη ευαλωτότητα και αντοχή.