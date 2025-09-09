Η Τζούλια Νόβα κάνει ακόμα διακοπές: Οι ανέμελες πόζες με μαύρο bikini από την Πάρο

Μπορεί τα τελευταία χρόνια η Τζούλια Νόβα να απέχει από τα τηλεοπτικά δρώμενα, όμως έχει ανακαλύψει τον τρόπο να περνάει καλά. Μάλιστα, η παρουσιάστρια παρόλο που ο Σεπτέμβριος έχει μπει για τα καλά συνεχίζει τις διακοπές της.

Το μεσημέρι της Τρίτης (09.09.2025) θέλησε να μοιραστεί μερικές πόζες με τους followers της από τις ανέμελες στιγμές που βιώνει στην όμορφη Πάρο, όπου ξεκουράζεται ακόμα και γεμίζει τις μπαταρίες της. Μάλιστα, η Τζούλια Νόβα επέλεξε να φορέσει για την εξόρμησή της στην παραλία ένα μαύρο bikini που έκανε τέλεια αντίθεση με τα ξανθά μαλλιά της.

Φυσικά, οι φωτογραφίες της ξετρέλαναν τους διαδικτυακούς της φίλους που τη γέμισαν με κολακευτικά σχόλια και πολλά likes. Φέτος το καλοκαίρι η Τζούλια Νόβα επισκέφθηκε και άλλα όμορφα νησιά του Αιγαίου και η κάμερα του Mykonos Live TV την είχε εντοπίσει σε βραδινή βόλτα της στα Ματογιάννια, χωρίς τον σύζυγό της.

Σημειώνεται ότι η Τζούλια Νόβα παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Μιχάλη Βιτζηλαίο, τον Σεπτέμβριο του 2021 με πολιτικό γάμο και έχουν αποκτήσει μαζί μία κορούλα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τζούλια Νόβα μίλησε για την καθημερινότητά της ως μαμά: «Όλη η ημέρα είναι αφιερωμένη στην μικρή μου. Κάποιες φορές σκέφτομαι να κάνω και δεύτερο παιδί, δεν ξέρω αν θα το τολμήσω. Ως μαμά έχω πολλές ευθύνες και πολύ λίγο χρόνο για τον εαυτό μου. Για ένα χρονικό διάστημα, όταν γέννησα, τα πράγματα ήταν ζόρικα στην σχέση μου με τον άνδρα μου. Πλέον είμαστε όπως πρέπει να είμαστε».