Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος ποζάρουν αγκαλιασμένοι σε παραλία της Κρήτης

Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος βρίσκονται στην Κρήτη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του σεφ, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί του.

Η γνωστή ηθοποιός τα ξημερώματα της Κυριακής (09.08.2026) δημοσίευσε μία τρυφερή πόζα στο Instagram με τον σύζυγό της, από μία εξόρμησή τους σε παραλία του Ηρακλείου. Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος προστατεύουν την προσωπική τους ζωή από τα social media και μοιράζονται μόνο μερικές στιγμές τους με τους θαυμαστές του.

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Το ζευγάρι περνά μεγάλο μέρος του καλοκαιριού στο εξοχικό του σπίτι στο Ηράκλειο.

«Natural hair day, οικογενειακώς. Το ζευγάρι που φριζάρει μαζί, μένει μαζί», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησή της η Βάσω Λασκαράκη, κάνοντας μνεία στο γεγονός ότι οι δύο έχουν σγουρά φυσικά μαλλιά.

«Νομίζω ότι η ουσιαστική συντροφικότητα βασίζεται σε τρία πράγματα. Στον σεβασμό, στην εμπιστοσύνη και στη διάθεση να εξελίσσεσαι μαζί με τον άλλον. Οι άνθρωποι αλλάζουμε με τα χρόνια και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χώρος μέσα σε μια σχέση για να μεγαλώνει και να ωριμάζει μαζί σου. Δεν είναι μόνο ο έρωτας, είναι και η καθημερινότητα, η στήριξη, η αίσθηση ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε καταλαβαίνει πραγματικά», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Βάσω Λασκαράκη σε συνέντευξή της.