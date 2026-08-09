Ο δημοσιογράφος Βασίλης Τσεκούρας ανακοίνωσε ότι παντρεύεται τη σύντροφό του, Γωγώ Μπαλή

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Βασίλης Τσεκούρας και μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι σύντομα σκοπεύει να ντυθεί γαμπρός στο πλάι της συντρόφου του και επίσης δημοσιογράφο του «Μεγάλου Καναλιού», Γωγώ Μπαλή.

Ο γνωστός δημοσιογράφος του MEGA ανέφερε ότι ο γάμος του πρόκειται να γίνει στη Φθιώτιδα, καθώς είναι ο τόπος καταγωγής της Γωγώς Μπαλή. Παράλληλα, ο Βασίλης Τσεκούρας, μιλώντας στη RealLife και την Πολυξένη Καραμίχα αναφέρθηκε στα όσα τον ενδιαφέρουν στη ζωή του.

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«Είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος συνεχίζει να εργάζεται ακόμα και όταν σβήσουν τα φώτα του στούντιο. Αυτά που με ενδιαφέρουν είναι η προσωπική μου ζωή, η πορεία μου και να περνώ χρόνο με την οικογένειά μου», δήλωσε.

«Ναι, ισχύει (σ.σ. ότι παντρεύομαι). Μια εβδομάδα αφού ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, θα γίνει ο γάμος μας στη Φθιώτιδα, που είναι ο τόπος καταγωγής της Γωγώς», αποκάλυψε στην ίδια συνέντευξη ο Βασίλης Τσεκούρας.

Τέλος μιλώντας για τις διακοπές, υπογράμμισε: «Είναι το γέμισμα της προσωπικής μπαταρίας μέσα σε μια πολύ δύσκολη επαγγελματική και πιεστική χρονιά. Είναι το εργαλείο για να μπορέσει να αδειάσει το μυαλό για λίγες ημέρες και να σκεφτεί κανείς τα επόμενα βήματα και τις επόμενες κινήσεις του. Θα προσπαθήσω, λίγο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής, να ξεκουραστώ για ελάχιστες ημέρες».