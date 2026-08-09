Η Ιωάννα Τούνη στις Μαλδίβες για τα γενέθλιά της μαζί με τον σύντροφό της και την παρέα τους

Παρά την περιπέτεια που πέρασε η Ιωάννα Τούνη και βρέθηκε στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση, την Κυριακή (09.08.2026) έφτασε στις Μαλδίβες, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλιά της.

Η γνωστή influencer το βράδυ του Σαββάτου (08.08.2026) αποκάλυψε ότι όλο το βράδυ της Παρασκευής το πέρασε με ορό στο νοσοκομείο, αλλά ταξίδεψε με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της, Πάρη και τους φίλους της για τον εξωτικό τους προορισμό. Όπως αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη επέλεξαν να μείνουν σε ένα νησάκι στις Μαλδίβες, όπου πήγαν από το Μάλε με υδροπλάνο.

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«Καλωσήλθες στις Μαλδίβες. Λοιπόν, είμαστε στο Μάλε, στην πρωτεύουσα και πάμε να πάρουμε υδροπλάνο για να φτάσουμε στο νησάκι που διαλέξαμε για να μείνουμε τις επόμενες μέρες», είπε η Ιωάννα Τούνη στο πρώτο βίντεο που δημοσίευσε.

Μαζί με την Ιωάννα Τούνη είναι και ο μικρός Πάρης.

«Το χαρούμενο μωρό μου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτηση που έκανε με τον γιο της.

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«Χάλια, παιδάκι μου, χάλια…. ακόμα συνέρχομαι να ξέρεις. Δηλαδή αν δεν είχα πάει χθες στο νοσοκομείο να βάλω δύο λίτρα ορούς και αντιβιώσεις, σίγουρα δε θα πετούσα σήμερα. Τώρα σέρνομαι και ελπίζω να συνέλθω γιατί και μόνο που σκέφτομαι τις…. 100 ώρες πτήσης κουράζομαι. Αχ Θεέ μου», είπε η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο που ανέβασε το Σάββατο.

«Και που λες δεν έχω ανεβάσει τίποτα από χθες, γιατί χθες ήμουν όλο το βράδυ με ορό στο νοσοκομείο, καθώς έπαθα τροφική δηλητηρίαση… Θέλω ένα καλό ξεμάτιασμα μας και συνέλθω λίγο συμπεθέρα», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο που ανέβασε το Σάββατο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε αδημοσίευτη φωτογραφία από τα περσινά γενέθλια δίπλα στον καλό της.

«Αδημοσίευτο υλικό από Ίμπιζα που ήμασταν πέρυσι, τέτοιο καιρό, για τα γενέθλια μου. Πού λες ότι θα πάμε φέτος για τα 33 μου;» είχε γράψει η Ιωάννα Τούνη, αναφέροντας εμμέσως ότι ετοιμάζει ένα νέο ταξίδι για τα γενέθλιά της, τα οποία είναι στις 10 Αυγούστου.