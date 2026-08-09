Άννα Κορακάκη: «Το πιο πολύτιμο “μετάλλιό” μου είναι η κόρη μου»

Η Άννα Κορακάκη με αφορμή τα δέκα χρόνια που συμπληρώθηκαν σήμερα Κυριακή (09.08.2026) από την ημέρα που πήρε τα δύο πρώτα της ολυμπιακά μετάλλια και έγραψε το όνομά της στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, στους Αγώνες του Ρίο το 2016.

Η Άννα Κορακάκη, που τότε ήταν μόλις 20 ετών, έκανε μια αναδρομή σε εκείνες τις στιγμές, οι οποίες άλλαξαν για πάντα τη ζωή της, και τις συνέκρινε με το σήμερα.

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«9 Αυγούστου. 10 χρόνια από εκείνες τις στιγμές που άλλαξαν τη ζωή μου για πάντα… Δύο ολυμπιακά μετάλλια, αμέτρητα συναισθήματα, μία ιστορία που γράφτηκε με πολύ κόπο, ακλόνητη πίστη και μεγάλη αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Κι όμως… η ζωή είχε κάτι ακόμα μεγαλύτερο να μου δείξει.

10 χρόνια μετά, τα χέρια μου πλέον κρατάνε το πιο πολύτιμο «μετάλλιό» μου. Την κόρη μου. Και τώρα είναι που καταλαβαίνω πως το πιο σπουδαίο δεν ήταν ποτέ τα ρεκόρ κι οι διακρίσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Κορακάκη έκανε, μάλιστα, έναν συγκινητικό απολογισμό για την πορεία της από την 20χρονη αθλήτρια που ονειρευόταν την κορυφή μέχρι τη γυναίκα και μητέρα που είναι σήμερα.

«Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, νιώθω περήφανη για εκείνη την 20χρονη που τόλμησε να ονειρευτεί… Αλλά νιώθω ακόμα πιο περήφανη για τη γυναίκα που έγινα», σημείωσε.

Η ίδια θέλησε μέσα από τα λόγια της να μιλήσει για όλα όσα έχουν αλλάξει στη ζωή της μέσα σε αυτή τη δεκαετία, αλλά και για το νέο, πιο σημαντικό κεφάλαιο που έχει ανοίξει για εκείνη.