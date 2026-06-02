Η Ζόι Κράβιτζ στο νέο φιλμ της Μέγκαν Παρκ για την Apple με ρόλο πρωταγωνιστικό

Η Ζόι Κράβιτζ πρόκειται να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ταινία της Apple, σε σκηνοθεσία της Μέγκαν Παρκ (Megan Park).

Η πλοκή του άτιτλου πρότζεκτ προς το παρόν είναι μυστική. Η Παρκ θα σκηνοθετήσει βασιζόμενη σε δικό της σενάριο και θα έχει χρέη εκτελεστικής παραγωγού, ενώ η Apple Studios και η LuckyChap θα αναλάβουν την παραγωγή σε συνεργασία με τη FilmNation.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σκηνοθέτις συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τη LuckyChap της Μάργκο Ρόμπι (Margot Robbie) στην δραματική κομεντί ενηλικίωσης της Amazon «My Old Ass» με πρωταγωνίστριες την τότε πρωτοεμφανιζόμενη Μέισι Στέλλα (Maisy Stella) και την Όμπρεϊ Πλάζα (Aubrey Plaza). To φιλμ της χάρισε υποψηφιότητες για Βραβεία WGA και DGA μετά την πρεμιέρα του με αποθεωτικές κριτικές στο Sundance και την έκανε ιδιαίτερα περιζήτητη στα μεγάλα studios.

Εκμεταλλευόμενη την επιτυχία του πρότζεκτ συνεργάστηκε ξανά με την LuckyChap για να αποκτήσει η Amazon, μετά από πόλεμο προσφορών τη δραματική σειρά «Sterling Point», στην οποία είναι δημιουργός, συν-showrunner, σκηνοθέτιδα και εκτελεστική παραγωγός.

Η Apple κέρδισε τη νέα της ταινία μετά από μια ακόμα σκληρή διεκδίκηση, σύμφωνα με το Deadline.

Η Κράβιτζ υποψήφια για Βραβεία Emmy, SAG και Critics Choice, έκανε πρόσφατα το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το «θρίλερ Blink Twice» της Amazon MGM. Παράλληλα θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Νίκολας Χουλτ (Nicholas Hoult) στην ταινία δράσης «How to Rob a Bank» σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Λιτς (David Leitch), η οποία αναμένε