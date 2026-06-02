Γιώργος Γιαννόπουλος για Πέτρο Φιλιππίδη: Μια μέρα του είπα ότι «είσαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου»

Γιώργος Γιαννόπουλος και Πέτρος Φιλιππίδης διατηρούν επικοινωνία, όπως αποκάλυψε ο πρώτος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Breakfast@Star» και στη Μαίρη Αργυριάδου. Αποκάλυψε μάλιστα τα λόγια που είχε πει στον συνάδελφό του, αναφορικά με τη στήριξη της συζύγου του, όταν εκείνος βρέθηκε στο εδώλιο.

Σε ερώτηση για τον Πέτρο Φιλιππίδη, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του γιου του, ο Γιώργος Γιαννόπουλος τόνισε: «Έχω ακούσει ότι ο γιος του είναι ταλαντούχο παιδί. Εγώ μιλάω με τον Πέτρο, δεν έχω θέμα. Μια μέρα του είπα: “είσαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου γιατί έχεις μια γυναίκα που σε λατρεύει, σε αγαπάει και αυτό είναι πολύ σημαντικό”».

«Η νέα γενιά ηθοποιών είναι καλύτερη. Το αυτονόητο για μένα είναι ότι πως ό,τι έρχεται είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Όσοι δεν συμφωνούν με αυτό είναι ηλίθιοι, μέτριοι και ατάλαντοι», είπε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τους συνομηλίκους μου. Γιατί είναι είναι τα μυαλά τους γερασμένα, παππούδες, πώς να το πω…» είπε ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

Η καταδίκη του Πέτρου Φιλιππίδη

Η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, κράτησε πολλούς μήνες, με αλλεπάλληλες συνεδριάσεις μέχρι και το καλοκαίρι του 2025. Στις 23 Ιουνίου 2025, στην απολογία του στο δικαστήριο, ο Πέτρος Φιλιππίδης εμφανίστηκε καταβεβλημένος ψυχικά και σωματικά, ζητώντας από τους δικαστές, όπως είπε, «να τον κρίνουν ως άνθρωπο» και επιμένοντας ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες.

«Κάντε υπομονή. Δείξτε κουράγιο και γενναιότητα και μην με πετάτε στα σκουπίδια. Αν σας έδινα πιστόλι και θα έπρεπε να αποφασίσετε πέραν πάσης αμφιβολίας, σκεφτείτε εάν θα τραβήξτε τη σκανδάλη. Θυμηθείτε την πιο σημαντική σας ιδιότητα. Όχι αυτή του δικαστή αλλά αυτήν του ανθρώπου. Η υπογραφή σας και η ψήφος σας μπορεί να είναι η σφαίρα που θα με τελειώσει».

Στις 15 Ιουλίου 2025, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας έκρινε ομόφωνα ένοχο τον Πέτρο Φιλιππίδη για δύο απόπειρες βιασμού: μία το 2010, σε χώρο θεάτρου και μία το 2014, εντός αυτοκινήτου στο Παλαιό Ψυχικό.