Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πόζαρε με μπικίνι στη Μύκονο και ανέβασε τον υδράργυρο – Η θέα από το δωμάτιό της

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μύκονος «πάνε μαζί» τα περισσότερα καλοκαίρια, με την παρουσιάστρια να φροντίζει να περάσει ένα ξέγνοιαστο τριήμερο στο νησί των Ανέμων. Σε εικόνες που δημοσιοποίησε στο Instagram φαίνεται να ποζάρει με μαγιό, ενώ σε άλλες δείχνει τη θέα από το δωμάτιό της.

Η Μύκονος αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο αγαπημένα νησιά για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Είναι το μέρος που αποφορτίζεται από το απαιτητικό πρόγραμμα της καθημερινότητας, το νησί που συναντάει αγαπημένους φίλους από το παρελθόν.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια πέρασε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο νησί των Ανέμων και μέσα από ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε εικόνες από την παραμονή της στη Μύκονο, σε ορισμένες από τις οποίες εμφανίστηκε με ένα μαύρο μαγιό και γυαλιά ηλίου.

«Έφτασα και αμέσως κατεβάσαμε ταχύτητα. Το πιο γαλήνιο τριήμερο» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Σεπτέμβρη ελπίζω να κανονίζω τον γάμο μου, γιατί δε θα παντρευτώ φέτος. Δυστυχώς και ευτυχώς μαζί, δε θα παντρευτώ φέτος» είχε πει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου προ ημερών, μπροστά στην κάμερα.