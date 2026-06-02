Γιάννης Παπαμιχαήλ: Στο νοσοκομείο για 5η μέρα – «Πλήρως σταθερή η κατάστασή του» λέει ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ παραμένει στο νοσοκομείο για 5η ημέρα, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία στους θεράποντες γιατρούς. Όπως ανέφερε ο ξάδερφός του και διοικητής στο Ασκληπιείο της Βούλας, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο 56χρονος είναι ευδιάθετος και έχει διαρκώς τη στήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αισθάνθηκε προ ημερών μια αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, κάποιοι δείκτες στις εξετάσεις που έκανε, οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για τη νοσηλεία του. Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την υγεία του ξαδέρφου του.

«Μιλώντας ως διοικητής του νοσοκομείου διευκρινίζω ότι η κατάσταση της υγείας του πολίτη Γιάννη Παπαμιχαήλ είναι πλήρως σταθερή, μη συντρέχουσα ανησυχίας και βαίνουσα διαρκώς βελτιούμενη. Συνεχίζει την αποθεραπεία του, απολαμβάνοντας ποιοτικής και σύγχρονης φροντίδας» είπε ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Όλη η οικογένεια είμαστε στο πλευρό του γιατί αυτή αποτελεί τελικά το μόνο ανιδιοτελές και ασφαλές καταφύγιο του καθενός μας» συμπλήρωσε ο διοικητής του νοσοκομείου.

Ο ξάδερφος του Γιάννη Παπαμιχαήλ, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, δημοσίευσε προ ημερών στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την φωτογραφία, με τους δυο τους, μέσα στο νοσοκομείο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης έγραψε: «Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί!», στέλνοντας ένα μήνυμα στήριξης και αισιοδοξίας.