Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η Λυδία Φωτιάδου νέα μάνατζερ του μοντέλου μετά το «διαζύγιο» με την Έλενα Χριστοπούλου

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρήκε νέα μάνατζερ, η οποία θα διαχειρίζεται στο εξής τα δικαιώματά της. Πρόκειται για την Λυδία Φωτιάδου που παίρνει τη θέση που κατείχε κάποτε η Έλενα Χριστοπούλου.

Όπως βλέπουμε από το προφίλ του μοντέλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υπάγεται στο όμιλο «Creative artists agency» που έχει ως βάση του την Νέα Υόρκη, με μάνατζερ είναι η Λυδία Φωτιάδου, η οποία συνεργάζεται πλέον επίσημα με την παρουσιάστρια του GNTM και του Shopping Star. Μεταξύ τους μάλιστα, ανταλλάσσουν συνεχώς σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις τους, δείχνοντας πόσο καλή σχέση έχουν μεταξύ τους.

Η Λυδία Φωτιάδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, ενώ, σε ηλικία 17 ετών αποφάσισε να φύγει από την πατρίδα της και να πάει να σπουδάσει στην Νέα Υόρκη. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό OZON, η Λυδία αποκαλύπτει πολλές πτυχές του εαυτού της και της καριέρας της.

«Βασικά πιστεύω ότι η μέρα που θα πω “I’ve got this” θα είναι και η μέρα που θα πρέπει να παραιτηθώ! Όταν αρχίζουμε να επαναπαυόμαστε και να νιώθουμε too comfortable σε οποιαδήποτε θέση (ή και σχέση) στη ζωή μας, έχουμε αρχίσει ήδη να χάνουμε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι το σημείο κλειδί βρίσκεται μέσα μου και είναι η θεωρία ότι εμείς μπορούμε να υλοποιήσουμε οποιοδήποτε όνειρο μας από τη στιγμή που θα πιστέψουμε ότι είναι εφικτό» είχε πει.

Σήμερα, είναι η μοναδική Ελληνίδα talent agent που εργάζεται στην κορυφαία εταιρεία ψυχαγωγίας και αθλητισμού παγκοσμίως, το Creative Artists Agency. Σε ηλικία μόλις 26 ετών απέκτησε τον τίτλο της ατζέντη στη CAA, καταφέρνοντας κάτι που ελάχιστοι πετυχαίνουν τόσο νωρίς στην καριέρα τους.