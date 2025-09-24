Ηλίας Ψινάκης για Σάκη Ρουβά: «Γινόταν της που@@@ας στο γύρισμα για τη διαφήμιση»

Ηλίας Ψινάκης και Σάκης Ρουβάς συνεργάστηκαν για χρόνια, πριν χωρίσουν οι δρόμοι τους και διακοπούν οι σχέσεις τους. Ο γνωστός μάνατζερ αναφέρθηκε, στην εκπομπή «Γηροκομείο» που παρουσιάζει, στον καλλιτέχνη και θυμήθηκε τα όσα συνέβαιναν, όταν του έκλεισε δύο διαφημίσεις.

«Πώς εξαργυρώνεις (σ.σ. τη φήμη). Σου λέω πώς χτίζεται ο μύθος. Τότε είχαμε κλείσει δυο διαφημίσεις. Με την Pepsi. Ήταν διαφημίσεις με λεφτά. Με την Pepsi δεν πήραμε πολλά λεφτά, αλλά τότε το είχε κάνει και η Madonna, ο Michael Jackson, ο Ricky Martin. Όλοι αυτοί έκαναν Pepsi και στην Ελλάδα η Pepsi είχε αναγνωρισιμότητα 1%. Με τον Σάκη έγινε 35%» ανέφερε αρχικά ο Ηλίας Ψινάκης.

Ο μάνατζερ επεκτάθηκε στη συνέχεια και ανέφερε: «Πώς έγινε αυτό; Δεν περίμενα να βγει η διαφήμιση. Γινόταν της που@@ας στο γύρισμα για τη διαφήμιση. Θυμάσαι που ήταν γυμνός και κρατούσε το μπουκάλι. Αυτό έγινε επερώτηση στη Βουλή, έγινε σκάνδαλο.

Είχε έρθει μια Καλλιόπη Μπουρδάρα με χέρια που κουνιόντουσαν κούνια μπέλα και έλεγε: “Το ποτό, το αντιαισθητικό”. Ο Ψωμιάδης έλεγε “Δε θα πιω εγώ το ποτό που βάζει στο πράμα του ο Ρουβάς”. Είχε γίνει της που@@@ας».

«Με τον Σάκη χτίσαμε έναν μύθο μαζί. Αυτός ήξερες πολύ καλά όλο αυτό να το υπερασπίζεται, κι εγώ ήξερα πολύ καλά να στήνω το γύρω γύρω. Εγώ επένδυα» ανέφερε στην ίδια συνέντευξη ο Ηλίας Ψινάκης.

«Θα τον συνέχιζα τον μύθο, αν ήμουν μάνατζέρ του. Μετά από εμένα, ο Σάκης είχε έναν πολύ καλό μάνατζερ. Τον Καφίρη που είναι πολύ καλός στο να εξαργυρώνει τον μύθο κι όχι να τον χτίζει. Όταν εξαργυρώνεται, δε μπορεί να χτιστεί» είχε προσθέσει.

«Δεν έχει χτίσει ο Σάκης Ρουβάς hit από τότε. Λέει τα παλιά. Είναι μεγάλη μαγκιά να τα λέει ακόμα και σήμερα. Εννοείται ότι θαυμάζω τον Σάκη. Δεν μιλάμε πια ιδιαίτερα, έχουμε άλλες ζωές», δήλωσε ακόμα ο γνωστός μάνατζερ.