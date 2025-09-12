Lifestyle

Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη μέρα του γιου της σε σχολείο της Θεσσαλονίκης και το «μάθημα» για τις «συμπεθέρες»

Μαμά και γιος πέρασαν όμορφες στιγμές και ο Πάρης έκανε ένα πολύτιμο δώρο στη μητέρα του
Ιωάννα Τούνη
Η Ιωάννα Τούνη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Την Τρίτη (02.09.2025) ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκάλυψε, μέσω του Instagram, ότι ο 2,5 ετών γιος του άρχισε να πηγαίνει σε παιδικό σταθμό στην Αθήνα. Ο Πάρης επέστρεψε την Πέμπτη (11.09.2025) στη Θεσσαλονίκη και έτσι 10 ημέρες αργότερα η Ιωάννα Τούνη τον έγραψε και σε σχολείο της συμπρωτεύουσας. 

Η γνωστή influencer, που πήγε στην Αθήνα για να πάρει το αγοράκι και επέστρεψε στη βάση της, ξύπνησε με όρεξη το πρωί της Παρασκευής και ετοίμασε το αγοράκι της για να πάει στο σχολείο. Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε αρκετά stories από την ημέρα τους, κάνοντας φανερό πόσο πολύ της είχε λείψει ο μικρούλης.

«Η μικρή μου οικογένεια», έτσι ως λεζάντα σε ένα από τα βίντεο που μοιράστηκε και σε αυτό μητέρα και γιος απολαμβάνουν τρυφερές στιγμές στο σαλόνι του σπιτιού τους.

Αμέσως μετά, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μυήσει τον Πάρη στα μυστικά των social media και τον έβαλε να «καλημερίσεις» τους διαδικτυακούς της φίλους. Μάλιστα, φαίνεται να του έκανε «μάθημα» πριν μιλήσει στην κάμερα και έτσι εκείνος αποκάλεσε τους followers της μητέρας του, όπως και εκείνη, δηλαδή «συμπεθέρες».

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη και ο μικρός Πάρης ξεκίνησαν για το σχολείο του. Μάλιστα, το αγοράκι θέλησε να πάει ως εκεί με το πατίνι του.

«Πήραμε και το πατίνι μας και είμαστε έτοιμοι για σχολείο», έγραψε η επιχειρηματίας στην ανάρτησή της. 

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε κα το δώρο που της έκανε ο γιος της, το οποίο δεν ήταν άλλο από ένα λουλούδι που έκοψε μόνος του από τον δρόμο.

«Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πιο cute από το να σου δίνει λουλουδάκι ο γιος σου», είπε στο βίντεο η influencer.

Ενθουσιασμένος με την πρώτη ημέρα του Πάρη στο σχολείο ήταν και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όταν τον πήγε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Μάλιστα, είχε αποκαλύψει και τη ζωγραφιά που είχε φτιάξει το αγόρι και απεικονίζει ένα χταπόδι.

Αν τα χάσατε

«Πρώτη μέρα σχολείο για τον Πάρη. Εκείνος μέσα με καινούργιες εμπειρίες κι εγώ απ’ έξω να ακούω τη φωνούλα του. Περηφάνια και συγκίνηση μαζί. Πόσο δύσκολο είναι να αφήνεις το χέρι του παιδιού σου αλλά και πόσο όμορφο να το βλέπεις να ανοίγει να φτερά του.

«Πάρη μου, θα είμαι πάντα εδώ. Σήμερα, αύριο, κάθε μέρα. Να σε περιμένω απ’ έξω, να σε καμαρώνω, να σε αγαπάω λίγο παραπάνω», είχε γράψει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε δική του ανάρτηση. 

