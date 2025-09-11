Η Ιωάννα Τούνη ήρθε Αθήνα, πήρε τον μικρό Πάρη από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και «πέταξε» πάλι για Θεσσαλονίκη

Μονοήμερο ταξίδι στην Αθήνα έκανε από τη Θεσσαλονίκη η Ιωάννα Τούνη για να πάρει πίσω τον γιο της Πάρη από τον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η Ιωάννα Τούνη «ανέβασε» βίντεο με τον γιο της, Πάρη, ο οποίος πέρασε κάποιες ημέρες μαζί με τον πατέρα του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η γνωστή Influencer έφτασε χθες (10.09.2025) στην πρωτεύουσα, όπου απόλαυσε τη βόλτα της με τον νεαρό φίλο της, Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο Κολωνάκι, έκανε τα ψώνια της, ενώ είχε και κάποιες επαγγελματικές συναντήσεις.

Μάλιστα, το πρωί της Πέμπτης (11.09.2025) δεν δίστασε να επισκεφτεί και ένα γυμναστήριο της Αθήνας, ώστε να μη χάσει την προπόνησή της.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πήρε τον μικρό Πάρη από τον πρώην σύντροφό της και μαζί ταξίδεψαν για τη Θεσσαλονίκη και το σπίτι τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη στα Instagram Stories της, ο γιος της σπρώχνει μία βαλίτσα, στον χώρο του αεροδρομίου της συμπρωτεύουσας.