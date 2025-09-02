Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ιωάννα Τούνη: Ο γιος τους άρχισε σχολείο στην Αθήνα – Η ζωγραφιά που χάρισε στον πατέρα του

Για πολλά παιδιά νηπιακής ηλικίας η σχολική χρονιά ξεκίνησε ήδη, οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί ανοίγουν αρχές Σεπτεμβρίου, εξυπηρετώντας όλους τους εργαζόμενους γονείς. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος το πρωί της Τρίτης (02.09.2025) συνόδευσε τον γιο του, Πάρη, που έχει αποκτήσει με την Ιωάννα Τούνη, στον βρεφικό σταθμό.

Ο μικρούλης είναι πλέον 2,5 ετών και την προηγούμενη χρονιά πήγαινε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης. Φέτος, όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο Πάρης γράφτηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό της Αθήνας και μάλιστα ο ίδιος τον πήγε για μάθημα με ενθουσιασμό, ενώ η μητέρα του Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικεί μόνιμα ξανά μετά τον χωρισμό της από τον πρώην σύντροφό της.

Η πρώτη μέρα στο σχολείο ξεκίνησε με μεγάλη χαρά και το γνωστό μοντέλο μοιράστηκε κάποια βίντεο και μία φωτογραφία με τον μικρό Πάρη.

«Καλημέρα, καλημέρα σήμερα πάμε πρώτη μέρα στο σχολείο», έγραψε στο πρώτο του βίντεο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Τόσο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου όσο και ο μικρός Πάρης ήταν ιδιαίτερα ξετρελαμένοι με το νέο σχολικό ξεκίνημα και σηκώθηκαν με όρεξη για να ετοιμαστούν για την πρώτη μέρα του μικρούλη, ενώ η Ιωάννα Τούνη δεν έχει δημοσιεύσει – μέχρι στιγμής – κάτι σχετικό με την πρώτη μέρα του γιου της στο σχολείο.

«Πρώτη μέρα σχολείο για τον Πάρη. Εκείνος μέσα με καινούργιες εμπειρίες κι εγώ απ’ έξω να ακούω τη φωνούλα του. Περηφάνια και συγκίνηση μαζί.

Πόσο δύσκολο είναι να αφήνεις το χέρι του παιδιού σου αλλά και πόσο όμορφο να το βλέπεις να ανοίγει να φτερά του», έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Πάρη μου, θα είμαι πάντα εδώ. Σήμερα, αύριο, κάθε μέρα. Να σε περιμένω απ’ έξω, να σε καμαρώνω, να σε αγαπάω λίγο παραπάνω», πρόσθεσε στην ίδια ανάρτηση.

Αμέσως μετά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκάλυψε τη ζωγραφιά που έφτιαξε και του χάρισε ο γιος του, η οποία απεικονίζει ένα χταπόδι.

Ύστερα από την αποκαλυπτική συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημοσίως στον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, εκείνος είχε προσπαθήσει να απαντήσει πλαγίως μέσω των social media.

«Και το να φεύγεις… είναι απάντηση. Και το να μη μιλάς… είναι απάντηση. Και το να μη δίνεις χώρο σε προσβολές… είναι απάντηση. Και η σιωπή σου… είναι κι αυτή απάντηση. Από τις πιο δυνατές. Δεν χρειάζεται να έχεις τον τελευταίο λόγο. Ο αυτοσεβασμός… φαίνεται. Δεν εξηγείται», είχε αναφέρει σε μία σχετική ανάρτηση.