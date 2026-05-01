Ιωάννα Τούνη: Ο τρυφερός διάλογος με τον γιο της, την ώρα που τον πήγαινε στο αεροδρόμιο: «Θα μου λείψεις πολύ»

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έζησαν στο παρελθόν έναν μεγάλο έρωτα και καρπός αυτού είναι ο μικρός Πάρης, ο οποίος ταξιδεύει συχνά από τη Θεσσαλονίκη, όπου ζει με τη μητέρ του, στην Αθήνα για να περάσει χρόνο και με τον πατέρα του.

Το πρωί της Πρωτομαγιάς (01.05.2026) η γνωστή infuencer δημοσίευσε ένα γλυκό βίντεο με τον γιο της, από τη στιγμή που πήγαιναν στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψει το αγοράκι για την Αθήνα. Η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε, λοιπόν, ότι θα της λείψει πολύ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη είχε κι έναν απολαυστικό διάλογο με τον μικρούλη.

Ιωάννα Τούνη: Πού πας εσύ; Να δεις τον μπαμπά;

Πάρης: Ναι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιωάννα Τούνη: Εντάξει. Θα μου λείψεις πολύ.

Πάρης: Ναι.

Ιωάννα Τούνη: Πού θα σ’ έχω όμως;

Πάρης: Στην καρδιά σου.

Ιωάννα Τούνη: Και πού αλλού;

Πάρης: Στην καρδιά σου.

«Σήμερα πηγαίνω το μωράκι μου στο αεροδρόμιο… Θα μου λείψει πολύ όπως πάντα! Και σίγουρα θα λείψω κι εγώ σε αυτόν. Αλλά αυτή τη φορά η μαμά έμαθε στον Πάρη ότι ακόμη και όταν είμαστε μακριά είναι πάντα στο μυαλό και την καρδιά μου», έγραψε η Ιωάννα Τούνη ως λεζάντα στο βίντεο που δημοσίευσε με τον γιο της.

Πρόσφατα, η Ιωάννα Τούνη είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της, μια αντίδραση που την έκανε να γελάσει. Ήταν η στιγμή που ο γιος της, ο μικρός Πάρης, είδε στο κομμωτήριο το νέο χτένισμα της μητέρας του και το χαρακτήρισε «απαίσιο».