Μάρκος Σεφερλής: «Ζούμε σε μία εποχή που ο κόσμος έχει ανάγκη το γέλιο»

«Είμαι χαρούμενος που οι πέντε πρώτες παραστάσεις στο Mega ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης», εξομολογήθηκε ο Μάρκος Σεφερλής για τα έργα του τα οποία προβάλλονται κάθε Σάββατο βράδυ.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη παραχώρησε ο γνωστός κωμικός ηθοποιός. Η κάμερα συνάντησε τον Μάρκο Σεφερλή, έξω από το ΣΕΦ, όπου πήγε για να παρακολουθήσει τον δεύτερο αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Πρωτομαγιάς (01.05.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε και για τις παραστάσεις του που προβάλλονται κάθε Σάββατο στο Mega και οι οποίες έρχονται πάντα πρώτες στα νούμερα τηλεθέασης.

«Έχουμε κάνει 5 στα 5, 5 παραστάσεις και οι πέντε ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης. Αυτό με κάνει χαρούμενο, ευτυχισμένο. Βλέπω ότι ο κόσμος εξακολουθεί να βλέπει τις παραστάσεις μου», είπε αρχικά ο Μάρκος Σεφερλής.

Ο Μάρκος Σεφερλής είπε στη συνέχεια: «Ζούμε σε μία εποχή που ο κόσμος έχει ανάγκη το γέλιο, πάντα είχε ο κόσμος ανάγκη το γέλιο και ειδικά ο Έλληνας του άρεσε να γελάει.

Από την στιγμή που εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος που τόσα χρόνια έχω αναλάβει αυτόν τον ρόλο, να τον κάνω να γελάει και βλέπω ότι έχω επιτύχει τον σκοπό μου και ο κόσμος με ακολουθεί πιστά όλα αυτά τα χρόνια, είναι πάρα πολύ ευτυχές το γεγονός».