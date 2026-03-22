Lifestyle

J2US: Αγρίεψε ο Gio Kay με τον Σταμάτη Φασουλή – «Δεν θα πεις εσύ σε μένα τι είναι ραπ»

Εξοργισμένη η Καίτη Γαρμπή - Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν στο πλατό του J2US το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαρτίου
Ο Gio Kay και ο Σταμάτης Φασουλής / glomex

Άναψαν τα αίματα στο J2US όταν ο Gio Kay απευθύνθηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο προς τον Σταμάτη Φασουλή.

Ο Gio Kay ανέβηκε στη σκηνή toy J2USμε την coach του, Αγγελική Ηλιάδη και μαζί ερμήνευσαν το τραγούδι της Δέσποινας Βανδή με τον Mente Fuerte, «Πανσέληνος».

Τα αίματα άναψαν όταν ο Σταμάτης Φασουλής ξεκίνησε την κριτική του με αρνητικά σχόλια για την εμφάνιση του Gio Kay, εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για την ερμηνεία.

Ο διαγωνιζόμενος δεν έκρυψε την ενόχλησή του και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ξέσπασε, απαντώντας σε έντονο ύφος: «Ξενερώνω με τη φάση σου».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε σοκ στο πλατό, με το κλίμα να γίνεται ιδιαίτερα φορτισμένο. Η Καίτη Γαρμπή αντέδρασε άμεσα και εμφανώς εκνευρισμένη πήρε τον λόγο, υπερασπιζόμενη τον Σταμάτη Φασουλή και τονίζοντας πως ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκε ο διαγωνιζόμενος ήταν ασεβής και εκτός ορίων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
74
70
68
63
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo